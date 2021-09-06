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الإثنين، 06-09-2021 02:21 م

منذ بداية الجائحة.. قرية إسبانية تستضيف اول مهرجان لركض الثيران - صور

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الوكيل الإخباري - اندفعت 10 ثيران هائجة عبر شوارع فيلاسيكا دو لا ساجرا، يوم الأحد، مطاردة مئات العدائين في أول مهرجان لركض الثيران يقام في إسبانيا منذ بداية جائحة كورونا.

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وتنظم قرى ومدن في أنحاء إسبانيا هذه المهرجانات غير أنها كانت ممنوعة في العام الماضي بفعل تطبيق قيود صحية صارمة.

 

وقد تزايدت المعارضة لهذه المهرجانات في السنوات الأخيرة بينما ظل المجتمع الإسباني منقسماً إزاء قضية استخدام الثيران في التسلية.

 

ولم يصب أحد بأذى خلال جولة الركض الأولى في القرية التي يبلغ عدد سكانها 1700 نسمة وتبعد 65 كيلومتراً جنوبي مدريد.

 

وقال مجلس القرية إنه من أجل الالتزام بالقيود الصحية تم السماح لعدد يصل إلى 900 عداء بالركض أمام الثيران كل يوم خلال المهرجان الذي يجري بين يومي 5 و12 سبتمبر/ أيلول الجاري.

 

وتم قصر عدد المتفرجين على 1300 فرد في كل مرة.

وأوضح استطلاع أجرته شركة إلكتومانيا في 2020 أن 47% من الإسبان يؤيدون منع مصارعة الثيران بينما عارض 18.6% إلغاءها واعترض 37% على مصارعة الثيران لكنهم لم يبدوا رغبة في منعها.





 

المصدر - العين الإخبارية 

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