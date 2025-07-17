أصالة نصري... سوف تكون في ختام مهرجان جرش 2025 بأمسية تخطف الأنفاس

هذه ليست مجرد حفلة... إنها ليلة تحدث بإيقاع القلوب، من "العنب الساقع" إلى تيمات ألبومها
الجديد "ضريبة البعد" .
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