أصالة نصري... سوف تكون في ختام مهرجان جرش 2025 بأمسية تخطف الأنفاس

الوكيل الإخباري- يوم الجمعة 2 آب 2025، وعلى المسرح الجنوبي، ستشعل أصالة نصري أضواء طرب لا يُنسى بمهرجان جرش تحت سماء التاريخ الأبدي.

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