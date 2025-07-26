السبت 2025-07-26 10:53 م
 

أمسية شعرية تتغنى بالوطن ضمن مهرجان جرش

ل
جانب من الأمسية
 
السبت، 26-07-2025 08:15 م

الوكيل الإخباري- نظم اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين اليوم السبت أمسية شعرية وطنية احتضنها مركز الحسين الثقافي بعمّان، بمشاركة الشعراء، عاقل الخوالدة، عبد الرحمن المبيضين، وعدنان الرحاحلة، ضمن فعاليات مهرجاش جرش جرش للثقافة والفنون.

اضافة اعلان


‏وشكّلت الأمسية التي قدمها الشاعر ضيغم القسوس، لوحة وجدانية عبرت عن عمق الانتماء الوطني والولاء للقيادة الهاشمية، وجماليات المكان والإنسان الأردني، من خلال قصائد عمودية تنوّعت موضوعاتها بين الوطن، والقائد، والمدن، والغزل، والروحانيات.


‏وألقى الشاعر عبد الرحمن المبيضين مجموعة من القصائد أبرزها: "عمّان عاصمة الحب"، و"مواقف مع الوطن وقائده"، وأخرى وجدانية حملت عنوان "يوم التقينا"، في حين استحضر الشاعر عدنان الرحاحلة، في قصائده مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وكسر الحصار عن غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى جانب توثيق عمق التلاحم بين الشعب الأردني والفلسطيني، وقصيدة حملت معاني التوأمة بين عمان والبلقاء والقدس.


وقدّم الشاعر عاقل الخوالدة قصائد تغنّت بالوطن، وأخرى في المديح النبوي، بالإضافة إلى قصيدة وجدانية تأملية عن القصيدة، وأخرى عبر فيها عن هواجس الشاعر وأمنياته.


‏وفي ختام الأمسية، كرّم رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان المشاركين، مثنياً على حضورهم اللافت وإسهاماتهم الأدبية في إغناء المشهد الثقافي ضمن فعاليات مهرجان جرش.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

مهرجان جرش وزير الثقافة يتفقد المسرح الشمالي بمهرجان جرش

ا

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد حتى الثلاثاء

ا

أخبار محلية امتحان تأهيلي لـ114 متقدما للحصول على رخصة "مقدّر عقاري"

ل

أخبار محلية الملك يبحث مع ترامب التطورات في غزة وسوريا

ل

أسواق ومال ترامب يدرس إصدار شيكات استرداد نقدي للأمريكيين من عائدات الرسوم الجمركية

ل

عربي ودولي ترامب يتحدث مع رئيسي وزراء كمبوديا وتايلاند بشأن وقف الحرب

ل

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الطاقة

ل

فلسطين مواقع إسرائيلية: حدث أمني صعب في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة