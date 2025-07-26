أمسية شعرية تتغنى بالوطن ضمن مهرجان جرش

وشكّلت الأمسية التي قدمها الشاعر ضيغم القسوس، لوحة وجدانية عبرت عن عمق الانتماء الوطني والولاء للقيادة الهاشمية، وجماليات المكان والإنسان الأردني، من خلال قصائد عمودية تنوّعت موضوعاتها بين الوطن، والقائد، والمدن، والغزل، والروحانيات.
وألقى الشاعر عبد الرحمن المبيضين مجموعة من القصائد أبرزها: "عمّان عاصمة الحب"، و"مواقف مع الوطن وقائده"، وأخرى وجدانية حملت عنوان "يوم التقينا"، في حين استحضر الشاعر عدنان الرحاحلة، في قصائده مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وكسر الحصار عن غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى جانب توثيق عمق التلاحم بين الشعب الأردني والفلسطيني، وقصيدة حملت معاني التوأمة بين عمان والبلقاء والقدس.
وقدّم الشاعر عاقل الخوالدة قصائد تغنّت بالوطن، وأخرى في المديح النبوي، بالإضافة إلى قصيدة وجدانية تأملية عن القصيدة، وأخرى عبر فيها عن هواجس الشاعر وأمنياته.
وفي ختام الأمسية، كرّم رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان المشاركين، مثنياً على حضورهم اللافت وإسهاماتهم الأدبية في إغناء المشهد الثقافي ضمن فعاليات مهرجان جرش.
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