أمسية شعرية تتغنى بالوطن ضمن مهرجان جرش

الوكيل الإخباري- نظم اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين اليوم السبت أمسية شعرية وطنية احتضنها مركز الحسين الثقافي بعمّان، بمشاركة الشعراء، عاقل الخوالدة، عبد الرحمن المبيضين، وعدنان الرحاحلة، ضمن فعاليات مهرجاش جرش جرش للثقافة والفنون.

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‏وشكّلت الأمسية التي قدمها الشاعر ضيغم القسوس، لوحة وجدانية عبرت عن عمق الانتماء الوطني والولاء للقيادة الهاشمية، وجماليات المكان والإنسان الأردني، من خلال قصائد عمودية تنوّعت موضوعاتها بين الوطن، والقائد، والمدن، والغزل، والروحانيات.



‏وألقى الشاعر عبد الرحمن المبيضين مجموعة من القصائد أبرزها: "عمّان عاصمة الحب"، و"مواقف مع الوطن وقائده"، وأخرى وجدانية حملت عنوان "يوم التقينا"، في حين استحضر الشاعر عدنان الرحاحلة، في قصائده مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وكسر الحصار عن غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى جانب توثيق عمق التلاحم بين الشعب الأردني والفلسطيني، وقصيدة حملت معاني التوأمة بين عمان والبلقاء والقدس.



وقدّم الشاعر عاقل الخوالدة قصائد تغنّت بالوطن، وأخرى في المديح النبوي، بالإضافة إلى قصيدة وجدانية تأملية عن القصيدة، وأخرى عبر فيها عن هواجس الشاعر وأمنياته.