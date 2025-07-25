الجمعة 2025-07-25 08:59 م
 

أمسية شعرية في مادبا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون

مهرجان جرش
مهرجان جرش
 
الجمعة، 25-07-2025 08:32 م

الوكيل الإخباري-    استضافت جمعية الشابات المسيحية في مادبا أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين.

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وقال مندوب اتحاد الكتاب الأردنيين الكاتب مخلد بركات، إن رابطة الكتاب الأردنيين تشرف على مشروع البرنامج الثقافي للمهرجان جرش وتم استحداث برامج جديدة، مثل ملتقى السرد العربي وأيضاً برنامج جماليات المكان في ست محافظات، إضافة إلى مشروع الشعر واستضافة مجموعة من الشعراء من داخل الأردن وخارجه.

 
 
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