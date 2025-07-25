أمسية شعرية في مادبا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون

الوكيل الإخباري- استضافت جمعية الشابات المسيحية في مادبا أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين.

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