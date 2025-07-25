أمسية شعرية في مادبا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون

وقال مندوب اتحاد الكتاب الأردنيين الكاتب مخلد بركات، إن رابطة الكتاب الأردنيين تشرف على مشروع البرنامج الثقافي للمهرجان جرش وتم استحداث برامج جديدة، مثل ملتقى السرد العربي وأيضاً برنامج جماليات المكان في ست محافظات، إضافة إلى مشروع الشعر واستضافة مجموعة من الشعراء من داخل الأردن وخارجه.
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