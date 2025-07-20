الأحد 2025-07-20 03:06 م
 

بنودعكم عالساحة... بس بوداع يليق بكل هالفرح والذكريات!

بنودعكم عالساحة... بس بوداع يليق بكل هالفرح والذكريات!
بنودعكم عالساحة... بس بوداع يليق بكل هالفرح والذكريات!
 
الأحد، 20-07-2025 01:30 م
الوكيل الإخباري-    ختام فعاليات الساحة الرئيسية من الساعة 7:00 مساءً وحتى 9:30اضافة اعلان

 جرش يودع لياليه بعروض ساحرة من كل ثقافات العالم، في ليلة فنية راقية ومؤثرة.
على المسرح:
نادي السيدات – أصدقاء الثقافة الروسية بعرض تعبيري من الفن الروسي العريق

مغنية أوبرا من اليونان تملأ الأجواء بصوتها العالمي

من سريلانكا: عرض مميز بعنوان  Classic Fashion Apparet 
ومسك الختام مع الفنانة الأردنية القديرة مكادي نحاس، بصوتها الآسر وأدائها الإنساني العميق…
تودع الساحة بأنغام تلامس الروح وتختصر كل جمال جرش.
الساحة كانت مساحة للفن، ولما اجتمع الفن بالعالم… كان الختام من القلب.
 
 
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