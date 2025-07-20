بنودعكم عالساحة... بس بوداع يليق بكل هالفرح والذكريات!

01:30 م

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الوكيل الإخباري- ختام فعاليات الساحة الرئيسية من الساعة 7:00 مساءً وحتى 9:30 اضافة اعلان



جرش يودع لياليه بعروض ساحرة من كل ثقافات العالم، في ليلة فنية راقية ومؤثرة.

على المسرح:

نادي السيدات – أصدقاء الثقافة الروسية بعرض تعبيري من الفن الروسي العريق



مغنية أوبرا من اليونان تملأ الأجواء بصوتها العالمي



من سريلانكا: عرض مميز بعنوان Classic Fashion Apparet

ومسك الختام مع الفنانة الأردنية القديرة مكادي نحاس، بصوتها الآسر وأدائها الإنساني العميق…

تودع الساحة بأنغام تلامس الروح وتختصر كل جمال جرش.

الساحة كانت مساحة للفن، ولما اجتمع الفن بالعالم… كان الختام من القلب.