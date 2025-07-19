السبت 2025-07-19 08:50 م
 

جرش : الفن والثقافة ترسم صورة مشرقة للوطن

جرش : الفن والثقافة ترسم صورة مشرقة للوطن
جرش : الفن والثقافة ترسم صورة مشرقة للوطن
 
السبت، 19-07-2025 06:36 م

الوكيل الإخباري- حاتم الكسواني -   لطالما كانت الفنون أدوات ناعمة للتعبير عن عمق حضارة الأوطان وتجذرها ، وفرض واقع تصنيفها الحضاري بين الأمم .

اضافة اعلان


هذا ما يقدمه مهرجان جرش للثقافة والفنون من خدمة للأردن من حيث رسم صورته الحضارية وتقديمه كمساهم رئيس في الحفاظ على الإرث الحضاري والإنساني الأردني والدولي من خلال عرضه لالوان الفنون والثقافة الأردنية  وإستضافته لفرق من مختلف بلاد العالم تقدم على مسارحه ومرافقه المختلفة ألوان فنونها وثقافتها الأمر الذي يصنع التقارب بين الشعوب وحضاراتها ويعزز قيم الأخوة والتفاهم ويضيق هوة الإختلاف بينها ، وهي عوامل هامة لإشاعة روح السلم والتفاهم العالمي المنشود بين الأمم.


وحيث أن للفنون والثقافة وظائف عديدة منها تأكيد الهوية الوطنية للدول من خلال عرض تنوع تراثها الفني والأدبي و الإجتماعي فإن مهرجان جرش هو نافذتنا الأردنية  المفتوحة على العالم ليطل منها على اغانينا واهازيجنا ودبكاتنا واطباق طعامنا. وآدابنا وأشعارنا ،وقصصنا ، ومنتجاتنا الشعبية من ملابس واكسسوارات ولوحات فسيفسائية ومجسمات لمساجدنا وكنائسنا ومعالم مدننا التاريخية الزاخرة بعبق الاحداث والملاحم والمعارك البطولية وتفاصيلها.


جرش يستقطب الزوار سنويا للأردن ليتحد مع شقيقاته المدن والقلاع والمواقع الدينية والسياحية والتاريخية الأردنية ذات البعد الحضاري المتجذر والضارب في القدم ، وذات التنوع المناخي والجمالي الذي عز نظيره حيث يجتمعا معا ليشكلا لوحة فسيفسائية متناغمة الروعة والجمال تدعو الزائر للمكوث أيام وأيام ليطلع على قصة الحضارة الأردنية ، ويستمتع بمواقع التنوع السياحي والتاريخي المتفردة دون غيرها من المواقع والمعالم بين   دول العالم الأخرى  كالمغطس والبتراء والبحر الميت … وغيرها كثير

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جسر الملك حسين

أخبار محلية تنويه هام لمسافري جسر الملك حسين

دخان متصاعد من موقع الحريق في غابات حرجية في جرش

أخبار محلية "جمعية البيئة" تعرب عن قلقها من تكرار حوادث حرائق الغابات

جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين

أخبار محلية الذكرى الرابعة والسبعون لاستشهاد الملك المؤسس تصادف غدا

آليات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المساعد للعمليات والتدريب يتفقد الوحدات النوعية على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز نعى نجله

عربي ودولي السعودية: وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بعد 20 عامًا في غيبوبة

مشروع بوابة أم الجمال

أخبار محلية %80 نسبة الإنجاز في مشروع بوابة أم الجمال

اثار جرش

أخبار محلية "افتتاح معرض "حكاية تحفة" في جرش

هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية 137 ألف دينار دعما تشغيليا للنقل العام في معان للنصف الثاني من 2025



 
 





الأكثر مشاهدة