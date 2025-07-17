عودة الفخر الشركسي... على خشبة المسرح الجنوبي

الوكيل الإخباري- في ليلة تجمع الأصالة بالقيمة، تستقبل فرقة نادي الجيل الجديد – أول وأنجح فرقة شركسية أردنية – جمهور المسرح الجنوبي في مهرجان جرش 2025، تقديراً لمسيرة 75 عاماً في الحفاظ على التراث.

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