ملحم زين يعتلي خشبة المسرح الجنوبي في مهرجان جرش

من "غيبي يا شمس" إلى "لُوّح برموشك"، ومن الطرب اللبناني للأغنية الوطنية…
ملحم زين يغني للحب، للناس، وللأردن في قلب التاريخ، وبين أعمدة الزمن،
يعتلي "الريس" ملحم زين خشبة المسرح الجنوبي، ليمنح جمهور مهرجان جرش ليلة لا تُنسى...
الوقت : 10
التاريخ: 30/7
المكان: المسرح الجنوبي
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