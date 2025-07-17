ملحم زين يعتلي خشبة المسرح الجنوبي في مهرجان جرش

الوكيل الإخباري- صوتٌ جبلي، إحساسٌ شرقي، وحضور يملأ المكان دفئًا وهيبة.

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من "غيبي يا شمس" إلى "لُوّح برموشك"، ومن الطرب اللبناني للأغنية الوطنية…



ملحم زين يغني للحب، للناس، وللأردن في قلب التاريخ، وبين أعمدة الزمن،