مهرجان جرش.. منصة تنموية واقتصادية تدعم الجمعيات المحلية

وأكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش، أيمن سماوي، أن المهرجان لا يقتصر على الجانب الترفيهي والفني بل يمثل منصة تنموية واقتصادية حقيقية تتيح للجمعيات والأسر المنتجة فرصة تسويق منتجاتها وتعزيز حضورها على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن إدارة المهرجان تحرص على دعم المجتمعات المحلية وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
وأشار رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، محمد بني ياسين، إلى أن موقع المهرجان يضم 100 عربة مخصصة لتمكين 115 سيدة من عرض وبيع منتجاتهن بالتعاون مع الجمعيات المحلية بما يحقق الفائدة المادية لهن ولأسرهن كما يشارك في تنظيم فعاليات المهرجان 130 شابا وشابة يمثلون الأندية والمراكز والهيئات الشبابية والرياضية ويؤدون دورا فاعلا في إدارة وتنظيم أروقة المهرجان.
وبين أن المهرجان يمنح الجمعيات المحلية والأسر المنتجة مساحة مهمة للترويج لمنتجاتها الحرفية والغذائية في إطار دعم التمكين الاقتصادي وتحفيز المشاركة المجتمعية حيث تشكل هذه المساحات فرصة حقيقية لتحسين الدخل وتعزيز الاستقلالية المالية لهذه الفئات ضمن أجواء ثقافية وتنموية شاملة.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة جرش، زيد الزبون، إن مهرجان جرش أصبح منصة حيوية لتعريف الجمهور العام بالجمعيات المحلية ودورها في حفظ التراث ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، مؤكدا أن إدارة المهرجان تتيح لهذه الجمعيات سنويا مساحات واسعة في الساحة الرئيسية لعرض منتجاتها وتعزيز مشاركتها في المشهد الثقافي والاقتصادي.
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