إطلاق حملة لدعم وتسويق متجر مشغولات ومنتجات نزلاء مراكز الإصلاح

وتأتي الفعالية امتدادًا لجهود مديرية الأمن العام في تحديث وتطوير استراتيجيتها الإصلاحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والأهلية لخدمة تلك الغاية .
وتأتي إطلاق هذه الحملة لتسويق منتجات ومشغولات النزلاء وإتاحة الفرصة أمامهم لبيع تلك المنتجات وتحقّق عوائد مادية للنزلاء وتهيئهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء محكوميتهم.
وحضر إطلاق الحملة التسويقية ممثلون عن المؤسّسات الرسمية والدولية الشريكة، إلى جانب نخبة من الإعلاميين وخبراء تسويق.
وأطلقت الحملة تصاميم جديدة لهذه المنتجات، كما جرى الإعلان عن خطط للتوسّع في برامج التدريب المهني والتقني للنزلاء، وتطوير منصة البيع الإلكترونية https://eshop.psd.gov.jo لتصل إلى الأسواق العالمية .
كما وتم خلال الفعالية التي جاءت بتشاركية فاعلة مع شركة البريد الأردني، وشركة شبكة الإبداع لتنمية القدرات، وشركة موجود للتسويق، وشركة خطوة التأثير، بالإضافة إلى منصة Craftes Market، إقامة معرض خاص ضمّ نماذج متنوعة من منتوجات النزلاء وأعمالهم الفنية والإبداعية المختلفة.
