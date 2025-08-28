افتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون في محافظة الزرقاء

الوكيل الإخباري- افتتح محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، اليوم الخميس، المقر الجديد لمديرية التعاون في المحافظة.

وحضر افتتاح المقر، مدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي، ومدير التعاون عاصم الكوري، ورئيس لجنة محافظة الزرقاء المهندس جمال أبو عيد، وعدد من ممثلي التعاونيات.



وأكد أبو قاعود، أن التعاونيات تمثل رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، مشددا على أهمية تسخير جهود الجمعيات لخدمة المصلحة العامة وتوفير فرص العمل ومساعدة المحتاجين بروح الفريق الواحد وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.



وبين أن المحافظة ستشكل لجنة مختصة للوقوف على واقع الجمعيات وتقييم أعمالها سنويا، مع التنسيب بحل الجمعيات غير الفاعلة وتكريم أفضل عشر جمعيات في احتفال رسمي.



وأشار أبو قاعود إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن التعاونيات رغم محدودية الإمكانات، تسهم بفاعلية في خلق فرص عمل وإقامة مشاريع صغيرة تعزز الاقتصاد الوطني، وهو ما أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني في رؤيته لأهمية المشاريع الريادية.



من جهته، عبر مدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي عن اعتزازه بافتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون في "مدينة الجيش والعسكر والعمال"، معتبرا إياه خطوة مهمة لتعزيز دور المؤسسة في خدمة التعاونيات وأبناء المجتمع المحلي.



وقال إن افتتاح المقر يتزامن مع احتفال العالم بالسنة الدولية للتعاونيات 2025، مبينا أن الأردن كان سباقا في إقرار قانون التعاونيات رقم (13) لسنة 2025 كإنجاز وطني هو الأول من نوعه عالميا في خضم هذه المناسبة الدولية.



وأوضح الشلبي أن المؤسسة أطلقت مجموعة من المبادرات التعاونية والتنموية والتطوعية، وأصدرت طابعا بريديا تذكاريا بالتعاون مع البريد الأردني، فضلا عن البدء بتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية للتعاونيات، ومعهد التنمية التعاوني، تعزيزا لحوكمة الإدارة التعاونية وتحديث التشريعات بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.



بدوره، أكد مدير تعاون الزرقاء عاصم الكوري أن المبنى يمثل "بيتا لكل تعاون ومنبرا لكل فكرة تبني ولا تهدم"، مضيفا أن التعاونيات في الزرقاء أثبتت أنها أذرع إنتاجية وجسور إنسانية تفتح للشباب آفاق العمل والأمل. وأشار إلى أن قانون التعاونيات الجديد يشكل نقلة نوعية في مسيرة الحركة التعاونية، ويعزز قيم الشفافية والإبداع والإنتاج خدمة للوطن والمواطن.



من جانبه، شدد رئيس الاتحاد الإقليمي لمحافظة الزرقاء النقابي خالد الزيود على أن العمل التعاوني هو أحد الحلول الناجعة للأزمة الاقتصادية، إذا ما جرى تفعيله بالشكل الأمثل. ودعا إلى إشراك التعاونيات في المجالس الاقتصادية والبلدية ومجالس المحافظة لتكون جزءا فاعلا في صياغة السياسات الاقتصادية وتعزيز التشغيل والإنتاج المحلي.