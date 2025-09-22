افتتاح منتدى "استثمر بالاقتصاد الرقمي"

الوكيل الإخباري- بدأت في العاصمة عمّان، صباح الاثنين، تحت الرعاية الملكية السامية، فعاليات منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي"، الذي يقام تحت شعار: "التحول الرقمي من أجل اقتصاد رقمي مستدام".

اضافة اعلان



وينظم المنتدى غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.