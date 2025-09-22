الإثنين 2025-09-22 11:59 ص
 

افتتاح منتدى "استثمر بالاقتصاد الرقمي"

منتدى "استثمر بالاقتصاد الرقمي" تحت الرعاية الملكية
منتدى "استثمر بالاقتصاد الرقمي" تحت الرعاية الملكية
 
الإثنين، 22-09-2025 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت في العاصمة عمّان، صباح الاثنين، تحت الرعاية الملكية السامية، فعاليات منتدى "استثمر  في الاقتصاد الرقمي"، الذي يقام تحت شعار: "التحول الرقمي من أجل اقتصاد رقمي مستدام".

اضافة اعلان


وينظم المنتدى غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.


ويهدف المنتدى الذي يستضيفه الأردن للعام الثاني على التوالي، لبحث سبل فتح آفاق جديدة للتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي، وبناء شراكات دولية قوية تسهم في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تُواكب المتغيرات العالمية، وتدفع نحو اقتصاد مستدام يطلق العنان لإمكانات الشعوب ويعزز موقع المنطقة على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

منح إجازة مزاولة لثلاثة محاسبين قانونيين

أخبار محلية منح إجازة مزاولة لثلاثة محاسبين قانونيين

احتفال برفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية سان دوني

فلسطين رفع العلم الفلسطيني فوق بلدية سان دوني في فرنسا

5454

طب وصحة اللحمية عند الأطفال: متى تستدعي الجراحة؟

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية يفتتح غرفة عمليات للحدود ومبنى المسافرين لمركز حدود الكرامة

ؤلا

أخبار الشركات منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان النسخة الثالثة من برنامج الأمن السيبراني في الجامعات الأردنية

666

طب وصحة هل مخاط الأنف يمكن أن يؤثر على الرئة؟

54

طب وصحة 9 علامات مفاجئة تدل على أنك لا تنام جيدا

منتدى التواصل الحكومي في وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الثقافة



 
 





الأكثر مشاهدة