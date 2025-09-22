افتتاح منتدى "استثمر بالاقتصاد الرقمي"

وينظم المنتدى غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.
ويهدف المنتدى الذي يستضيفه الأردن للعام الثاني على التوالي، لبحث سبل فتح آفاق جديدة للتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي، وبناء شراكات دولية قوية تسهم في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تُواكب المتغيرات العالمية، وتدفع نحو اقتصاد مستدام يطلق العنان لإمكانات الشعوب ويعزز موقع المنطقة على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.
