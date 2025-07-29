الثلاثاء 2025-07-29 08:04 ص
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الإعلامي محمد الوكيل
الإعلامي محمد الوكيل
 
الثلاثاء، 29-07-2025 07:02 ص
الوكيل الإخباري-   للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا"، صباح اليوم  من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الاحتلال ينسف مباني سكنية في غزة

سبائك ذهب

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

جلالة الملك عبدﷲ الثاني

أخبار محلية الملك يلتقي بالمستشار الألماني في برلين اليوم

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

فيروز وابنتها ريما وماجدة الرومي

فن ومشاهير ماجدة الرومي تشعل مواقع التواصل بتصرف غريب أمام فيروز - فيديو

مروحية تابعة لشرطة نيويورك تحلق في السماء

عربي ودولي مسلح يقتل 4 أشخاص على الأقل في نيويورك - تفاصيل

رجل يلتقط النفط الخام بيديه

أسواق ومال النفط يصعد بدعم تفاؤل حيال تطورات التجارة



 
 





الأكثر مشاهدة