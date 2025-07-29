CFI تحقق حجم تداول قياسي يبلغ 1.51 تريليون دولار في الربع الثاني من العام 2025

الوكيل الإخباري- تعلن مجموعة CFI المالية، المزود العالمي الرائد للتداول عبر الإنترنت، عن تحقيق أداء مذهل في الربع الثاني من عام 2025. حيث استطاعت CFI من تسجيل رقم قياسي في حجم التداول الربع السنوي بلغ 1.51 تريليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، ليصل إجمالي حجم التداول في النصف الأول من عام 2025 إلى 2.79 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 110% عن النصف الأول من عام 2024 و31% عن النصف الثاني من عام 2024. هذه النتائج القياسية تعزز مكانة CFI الرائدة في قطاع التداول العالمي، مدعومةً بالابتكار، ثقة العملاء والتنفيذ الاستراتيجي.

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الربع الثاني من عام 2025: ربع سنوي جديد من النمو غير المسبوق

سجلت نتائج الربع الثاني لشركة CFI رقمًا قياسيًا جديدًا ، حيث بلغ حجم تداولاتها 1.51 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18% عن الربع الأول من عام 2025، و97% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024

ويظل نمو العملاء هو المحرك الرئيسي لزخم CFI المتصاعد:



•ارتفعت الحسابات الممولة بنسبة 2% في النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2024، وبنسبة 60% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024.



•ارتفعت الحسابات النشطة بنسبة 22% مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2024، و84% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، ما يدل على التفاعل القوي والنمو المتواصل للمنصة .



الخطوات الاستراتيجية والتطور في القيادة

رؤية CFI للتوسع والقيادة تتخذ خطوات جديدة بارزة في هذا الربع من العام:

•تعيين زياد ملحم رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة: في خطوةٍ لافتة، تولى زياد ملحم منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة خلال الربع الثاني، مُعلنًا بذلك بداية عهدٍ جديدٍ من القيادة. وانتقل المؤسسان المشاركان هشام منصور وإدواردو فاخوري إلى منصبي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، ليواصلا توجيه الاستراتيجية والحوكمة طويلة المدى.



•الافتتاح الرسمي لـ CFI جنوب أفريقيا: في إطار توسيع نطاق حضور المجموعة على أرض الواقع، احتفلت CFI بالإطلاق الرسمي لعملياتها في جنوب أفريقيا، مُعززةً التزامها بالتواجد والنمو طويل الأمد في الأسواق الرئيسية.



•إطلاق أكاديمية CFI: تُعدّ أكاديمية CFI مبادرةً رئيسيةً تهدف إلى تمكين المتداولين والمستثمرين من خلال التعليم، وقد أُطلقت لتوفير معرفةٍ مهنيةٍ سهلة المنال في مواضيع التداول والاستثمار.



•توسع CFI إلى البحرين: إرساء الأساس لإطلاق شركة CFI في البحرين، بدعم وترخيص من مصرف البحرين المركزي، ما يعزز الحضور العالمي لشركة CFI كجزء من استراتيجية النمو والتوسع للمجموعة.

الشراكات العالمية ونمو العلامة التجارية



تميز الربع الثاني من عام 2025 بشراكات رفيعة المستوى عززت حضور علامة CFI التجارية عالميًا:



•شريك التداول الإلكتروني الرسمي لنهائيات دوري الخطوط الجوية التركية الأوروبي لعام 2025: خطوة هامة نحو رعاية الرياضات الدولية المرموقة، وتعزيز حضور العلامة التجارية في أوروبا وخارجها.



•شريك التداول الإلكتروني الرسمي مع الاتحاد أرينا: شراكة بالغة التأثير مع أبرز وجهة ترفيهية في الإمارات العربية المتحدة، تؤكد على التزام CFI بالابتكار والأداء المتميز والشراكة المجتمعية.



أيقونة عالمية جديدة تنضم إلى عائلة CFI

في لحظة تاريخية، أعلنت CFI عن تعيين ماريا شارابوفا، المتوجة خمس مرات ببطولات (جراند سلام) ورائدة الأعمال ، سفيرةً عالميةً رسميةً لعلامتها التجارية. تعكس هذه الشراكة قيمًا مشتركةً تتمثل في الانضباط ، التميز والتأثير العالمي.



الاحتفال بالتميز: الجوائز والتقدير

وتقديرًا لتميزها المستمر، حصدت CFI على الكثير من الجوائز المرموقة في الربع الثاني من عام 2025، منها:

•"الوسيط الأكثر أمانًا وتنظيمًا" - معرض ProFX للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025

•"أفضل وسيط في الشرق الأوسط" - معرض المال أبوظبي 2025

•"أفضل أدوات تداول - أفريقيا" و"أفضل وسيط صاعد - أفريقيا" - قمة فاينانس ماغنيتس أفريقيا 2025- (FMAS:25)

•"أكثر الوسطاء الفوركس شفافية" و"أفضل وسيط فوركس في الشرق الأوسط" - جوائز الفوركس العالمية للتمويل



التطلع إلى المستقبل

وتعليقًاعلى تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة CFI قال زياد ملحم: "إن توليّ منصب الرئيس التنفيذي خلال ربع عام شهد أداءً قياسيًا يجعل هذا الفصل ذا أهمية خاصة. لم يقتصر الربع الثاني من عام 2025 على الأرقام فحسب، بل امتد إلى زخم CFI المتصاعد. بدءًا من شراكاتنا العالمية و توسعنا الإقليمي، وصولًا إلى إطلاق مبادرات مثل أكاديمية CFI، نحن نسهم بنشاط في رسم ملامح مستقبل التداول. إذ تعكس النتائج التي نراها اليوم سنوات من البناء والتطوير وتجاوز الحدود. مع فريق عالمي المستوى يدعمني، أنا متحمس لما سنحققه معًا في النصف الثاني من العام وفي المستقبل."



ومع تقدم المجموعة في عام 2025، يظل تركيزها ثابتًا على: توسيع نطاق الابتكار ونطاق حضورها العالمي، وتقديم تجارب تداول عالمية المستوى للعملاء في كل مكان.



حول مجموعة CFI: تأسست مجموعة CFI المالية في العام 1998 وهي اليوم الوسيط الرائد في التداول عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخبرة تزيد عن 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمان، والقاهرة، وتوفر إمكانيات الوصول المتكاملة إلى الأسواق المحلية والعالمية. وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول متفوّقة تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.



وتقدّم المجموعة حلولاً مبتكرة وسهلة الاستخدام للمتداولين من جميع المستويات. وتعزز CFI الوعي المالي من خلال المحتوى التعليمي المتعدد اللغات وتسعى لتحقيق التميّز من خلال شراكات مع رموز عالمية مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ومن خلال تعيين السير لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، تعكس CFI التزامها المشترك نحو الابتكار والنجاح، دعمًا للمبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.