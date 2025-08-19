البنك الدولي يوافق على إعادة هيكلة "مشروع التشغيل" في الأردن لرفع عدد المستفيدين

ووفق تقرير تقييمي للبنك ، فإن الهيكلة تحافظ على الأهداف الاستراتيجية للمشروع والمتمثلة في دعم تشغيل الأردنيين، بما فيها توسيع الفرص للفئات المستهدفة، ولا سيما النساء والشباب.
أُطلق المشروع لدعم "البرنامج الوطني للتشغيل" في نيسان 2022 استجابة لتداعيات أزمة كوفيد-19، لتعزيز تعافي الوظائف وزيادة التشغيل بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا) في القطاع الخاص.
وبيّن التقرير أن إعادة الهيكلة جاءت بعد مراجعة دقيقة لمؤشرات الأداء والتقدم المحرز، إذ استهدفت دمج الأنشطة المتقاربة تحت مظلة مكونات موحدة، لتقليل التداخل وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية.
-
أخبار متعلقة
-
عبور 85 شاحنة مساعدات إلى غزة
-
أكثر من ألف لاجئ يغادرون الأردن إلى دولة ثالثة ضمن برنامج إعادة التوطين في 2025
-
اصابات بحادث سير نهاية شارع الأردن
-
حادث سير على مخرج نفق الاقتصاد بإتجاه الشميساني يتسبب بأزمة سير
-
شركة الكهرباء للأردنيين: بهذه الطريقة توفر استهلاك الكهرباء
-
البدور: هدف الزيارات المفاجئة "رؤية الواقع وتصويب مواطن الخلل"
-
فترة تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس تنتهي اليوم ولا تمديد
-
نقابة الذهب للأردنيين: احذروا هذه الطريقة بالشراء