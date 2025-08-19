البنك الدولي يوافق على إعادة هيكلة "مشروع التشغيل" في الأردن لرفع عدد المستفيدين

الوكيل الإخباري- وافق البنك الدولي على إعادة هيكلة مشروع تحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص في الأردن، بهدف "تعزيز كفاءة التنفيذ وتوسيع نطاق الأثر وزيادة المستفيدين"، وتحسين مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل.

ووفق تقرير تقييمي للبنك ، فإن الهيكلة تحافظ على الأهداف الاستراتيجية للمشروع والمتمثلة في دعم تشغيل الأردنيين، بما فيها توسيع الفرص للفئات المستهدفة، ولا سيما النساء والشباب.



أُطلق المشروع لدعم "البرنامج الوطني للتشغيل" في نيسان 2022 استجابة لتداعيات أزمة كوفيد-19، لتعزيز تعافي الوظائف وزيادة التشغيل بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا) في القطاع الخاص.