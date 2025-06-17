الوكيل الإخباري- صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأن الجهات المعنية في الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة المخزون والتزود بالوقود البديل لمدة 20 يوما، وبشكل مستمر وذلك لغايات تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء في المملكة.

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