الثلاثاء 2025-06-17 08:37 ص
 

مقتل جندي من جولاني في خان يونس وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة

جنود الاحتلال في غزة
جنود الاحتلال في غزة
 
الثلاثاء، 17-06-2025 07:55 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد موقع "واينت" العبري اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي من لواء جولاني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.اضافة اعلان


وأفاد الموقع بأن الرقيب نيفي لشم (20 عاماً)، وهو جندي في الكتيبة 12 من لواء جولاني، قُتل في معركة في جنوب قطاع غزة، بانفجار عبوة ناسفة مُثبتة على ناقلة الجنود المدرعة التي كان يعمل فيها.

وأكد "واينت" أنه في نفس الحادث، أُصيب ضابط وثلاثة جنود بجروح خطيرة، وأُصيب ثلاثة جنود بجروح متوسطة، وثلاثة آخرون بجروح طفيفة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي ممن سُمح بنشر أسمائهم منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 869.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان مساء يوم الاثنين، عن مقتل نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة في معارك جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل تحصّن به جنود إسرائيليون بعبوات شديدة الانفجار مجهزة مسبقاً في خان يونس.

وأعلنت القسام في بيان، تفجير منزل كان يتحصن بداخله عدد من جنود الجيش الإسرائيلي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.

وذكرت القسام أن عناصرها تمكنوا من تفخيخ المنزل بعدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار جرى إعدادها مسبقاً، وتم تفجيرها عند دخول الجنود إليه.

وفي عملية موازية في ذات المنطقة، أوضحت الكتائب أن عناصرها، بالتنسيق مع عناصر من "سرايا القدس"، استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة تحصّنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما تمكنوا من قنص أحد الجنود ببندقية "الغول" القسامية محلية الصنع، وذلك في منطقة السناطي شرق البلدة.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة هبوط مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي وهي تنقل جنوداً جرحى بعد كمين خان يونس جنوب قطاع غزة.

روسيا اليوم
 
gnews

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