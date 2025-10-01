الحملة الأردنية تشغل مخبزا جديدا وسط قطاع غزة

وقامت فرق الحملة الأردنية بتقديم ربطات الخبز على مخيم نابلس في منطقة الصوالحة وسط القطاع وتفقدت العائلات المتواجدة هناك، حيث إن كل من في المخيم هو نازح تحت ظروف استمرار العدوان الوحشي على قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
مؤسسة ولي العهد تحتفي بالفوج الرابع من برنامج "خطى الحسين"
-
وزير الصحة يقرر انشاء صندوق إدخار لموظفي وزارة الصحة
-
وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة غدا - اسماء
-
اختتام فعاليات مهرجان أيام الرصيفة الثقافية
-
بحث التعاون بين شباب العقبة وجمعية المتطوعين للخدمة الدولية
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات
-
إعادة طرح عطاء لشراء كميات من القمح للمرة الثانية