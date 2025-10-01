الأربعاء 2025-10-01 01:25 م
 

الحملة الأردنية تشغل مخبزا جديدا وسط قطاع غزة

فريق الحملة الأردنية خلال تشغل المخبز الجديد وسط قطاع غزة
الأربعاء، 01-10-2025 12:42 م
الوكيل الإخباري-   قامت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتشغيل مخبز جديد وسط القطاع استجابة لواقع الحال في قطاع غزة، نظرا لتكدس العديد من العائلات النازحة من محافظتي الشمال وغزة إلى محافظة الوسط والجنوب.اضافة اعلان


وقامت فرق الحملة الأردنية بتقديم ربطات الخبز على مخيم نابلس في منطقة الصوالحة وسط القطاع وتفقدت العائلات المتواجدة هناك، حيث إن كل من في المخيم هو نازح تحت ظروف استمرار العدوان الوحشي على قطاع غزة.
 
 
