الحنيطي يستقبل السفير الكويتي ويسلم وسام الاستحقاق للملحق العسكري الكويتي السابق

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأحد، السفير الكويتي لدى المملكة حمد المري يرافقه الملحق العسكري الكويتي السابق.

اضافة اعلان



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفير، أوجه التعاون العسكري القائم بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يعزز القدرات الدفاعية ويحقق المصالح المشتركة.