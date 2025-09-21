الأحد 2025-09-21 05:44 م
 

الحنيطي يستقبل السفير الكويتي ويسلم وسام الاستحقاق للملحق العسكري الكويتي السابق

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأحد، السفير الكويتي لدى المملكة حمد المري يرافقه الملحق العسكري الكويتي السابق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفير، أوجه التعاون العسكري القائم بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يعزز القدرات الدفاعية ويحقق المصالح المشتركة.


كما سلم رئيس هيئة الأركان المشتركة الملحق العسكري الكويتي السابق العميد الركن الطيار محمد عبيد العيادة وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الثانية، تقديراً لجهوده المخلصة في ترسيخ التعاون العسكري وما قدمه من إسهامات بارزة في تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم القوات المسلحة في كلا البلدين الشقيقين.

 
 
