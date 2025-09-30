الزرقاء: إشهار كتاب اللهجات الأردنية للباحث عواد النويران

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، حفل إشهار كتاب "اللهجات الأردنية"، للكاتب والباحث عواد النويران، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي.

اضافة اعلان



وقدم الناقد الدكتور فراس الحمد، قراءة نقدية للكتاب، حيث أشاد بالجهد البحثي العميق الذي بذل في إعداد الكتاب، مؤكداً أن هذا العمل يفتح آفاقاً رحبة أمام الدراسات اللسانية في الأردن، ويربط البحث العلمي بالتحولات الاجتماعية والثقافية المعاصرة، بما يعزز مكانة اللغة كمرآة للهوية.