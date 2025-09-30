الثلاثاء 2025-09-30 11:49 م
 

الزرقاء: إشهار كتاب اللهجات الأردنية للباحث عواد النويران

ل
جانب من حفل الإشهار
 
الثلاثاء، 30-09-2025 10:52 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، حفل إشهار كتاب "اللهجات الأردنية"، للكاتب والباحث عواد النويران، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي.

اضافة اعلان


وقدم الناقد الدكتور فراس الحمد، قراءة نقدية للكتاب، حيث أشاد بالجهد البحثي العميق الذي بذل في إعداد الكتاب، مؤكداً أن هذا العمل يفتح آفاقاً رحبة أمام الدراسات اللسانية في الأردن، ويربط البحث العلمي بالتحولات الاجتماعية والثقافية المعاصرة، بما يعزز مكانة اللغة كمرآة للهوية.


بدوره، أوضح مدير ثقافة الزرقاء، محمد الزعبي، أن وزارة الثقافة تولي الموروث الثقافي غير المادي عناية خاصة، وتسعى عبر برامجها وخططها إلى توثيقه وحمايته للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن إصدار هذا الكتاب ينسجم مع رسالة الوزارة في دعم المشاريع البحثية التي تخدم الهوية الوطنية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

م

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

خبير مصري يكشف عن كيفية فرض السيسي رؤيته على ترامب

عربي ودولي خبير مصري يكشف عن كيفية فرض السيسي رؤيته على ترامب

ل

أخبار محلية أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات

g

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية متنوعة

لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعيان تختتم نقاشية العقبة ومعان

أخبار محلية لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعيان تختتم نقاشية العقبة ومعان

الإعدام لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق

عربي ودولي الإعدام لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق

دول عربية تدعو القطاع للقبول بخطة ترامب والتعامل بإيجابية

عربي ودولي دول عربية تدعو القطاع للقبول بخطة ترامب والتعامل بإيجابية

ا

فلسطين بن غفير يهاجم نتنياهو بسبب الموافقة على خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة



 
 





الأكثر مشاهدة