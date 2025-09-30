الزرقاء: إشهار كتاب اللهجات الأردنية للباحث عواد النويران

وقدم الناقد الدكتور فراس الحمد، قراءة نقدية للكتاب، حيث أشاد بالجهد البحثي العميق الذي بذل في إعداد الكتاب، مؤكداً أن هذا العمل يفتح آفاقاً رحبة أمام الدراسات اللسانية في الأردن، ويربط البحث العلمي بالتحولات الاجتماعية والثقافية المعاصرة، بما يعزز مكانة اللغة كمرآة للهوية.
بدوره، أوضح مدير ثقافة الزرقاء، محمد الزعبي، أن وزارة الثقافة تولي الموروث الثقافي غير المادي عناية خاصة، وتسعى عبر برامجها وخططها إلى توثيقه وحمايته للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن إصدار هذا الكتاب ينسجم مع رسالة الوزارة في دعم المشاريع البحثية التي تخدم الهوية الوطنية.
