الزرقاء: عملية جراحية نوعية تنقذ شابا عشرينيا في مستشفى الأمير فيصل

الوكيل الإخباري- في إنجاز طبي متميز، نجحت الكوادر الطبية في مستشفى الأمير فيصل بالرصيفة في إجراء عملية جراحية نوعية لشاب عشريني ابتلع أجسامًا بلاستيكية كبيرة الحجم، شكلت تهديدًا مباشرًا لحياته وأدخلته في مرحلة صحية حرجة. اضافة اعلان





وقال مدير المستشفى الدكتور سامر ذيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المريض وصل إلى قسم الإسعاف والطوارئ وهو يعاني من آلام حادة في البطن وصعوبة بالغة في الحركة، حيث أظهرت الفحوصات والصور الشعاعية وجود أجسام غريبة وكبيرة الحجم في معدته وأمعائه، تسببت في انسداد معوي متقدم وأضرار واضحة في جزء من الأمعاء.



وأضاف أن الفريق الطبي تحرك بسرعة فائقة لإنقاذ حياة الشاب، حيث أجريت له الفحوصات اللازمة وتم إعداد الشاب بشكل عاجل لدخول غرفة العمليات، إذ باشر الأطباء باستخراج تلك الأجسام البلاستيكية المعقدة من أمعائه، على مدار ساعتين متواصلتين، ليتوج الجهد الطبي بنجاح باهر أنقذ حياة المريض.



وبين أن العملية أجريت بقيادة رئيس قسم الجراحة الدكتور حازم عوض الله، بمشاركة أخصائية الجراحة العامة الدكتورة تسنيم بركات، وبإسناد من أخصائي التخدير الدكتور خليل محمود لافي، حيث تكاملت جهود الفريق ليخرج المريض من العملية بحالة مستقرة.