الزرقاء: عملية جراحية نوعية تنقذ شابا عشرينيا في مستشفى الأمير فيصل

وقال مدير المستشفى الدكتور سامر ذيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المريض وصل إلى قسم الإسعاف والطوارئ وهو يعاني من آلام حادة في البطن وصعوبة بالغة في الحركة، حيث أظهرت الفحوصات والصور الشعاعية وجود أجسام غريبة وكبيرة الحجم في معدته وأمعائه، تسببت في انسداد معوي متقدم وأضرار واضحة في جزء من الأمعاء.
وأضاف أن الفريق الطبي تحرك بسرعة فائقة لإنقاذ حياة الشاب، حيث أجريت له الفحوصات اللازمة وتم إعداد الشاب بشكل عاجل لدخول غرفة العمليات، إذ باشر الأطباء باستخراج تلك الأجسام البلاستيكية المعقدة من أمعائه، على مدار ساعتين متواصلتين، ليتوج الجهد الطبي بنجاح باهر أنقذ حياة المريض.
وبين أن العملية أجريت بقيادة رئيس قسم الجراحة الدكتور حازم عوض الله، بمشاركة أخصائية الجراحة العامة الدكتورة تسنيم بركات، وبإسناد من أخصائي التخدير الدكتور خليل محمود لافي، حيث تكاملت جهود الفريق ليخرج المريض من العملية بحالة مستقرة.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الأشغال: لا رسوم بالمطلق على أي طرق رئيسة أو فرعية قائمة الآن ومستخدمة
-
بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة
-
بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يناقش استراتيجيته للأعوام 2026-2028
-
تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات