السبت 2025-08-30 02:52 م
 

الزرقاء: عملية جراحية نوعية تنقذ شابا عشرينيا في مستشفى الأمير فيصل

الزرقاء: عملية جراحية نوعية تنقذ شابا عشرينيا في مستشفى الأمير فيصل
ارشيفية
 
السبت، 30-08-2025 12:01 م
الوكيل الإخباري-   في إنجاز طبي متميز، نجحت الكوادر الطبية في مستشفى الأمير فيصل بالرصيفة في إجراء عملية جراحية نوعية لشاب عشريني ابتلع أجسامًا بلاستيكية كبيرة الحجم، شكلت تهديدًا مباشرًا لحياته وأدخلته في مرحلة صحية حرجة.اضافة اعلان


وقال مدير المستشفى الدكتور سامر ذيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المريض وصل إلى قسم الإسعاف والطوارئ وهو يعاني من آلام حادة في البطن وصعوبة بالغة في الحركة، حيث أظهرت الفحوصات والصور الشعاعية وجود أجسام غريبة وكبيرة الحجم في معدته وأمعائه، تسببت في انسداد معوي متقدم وأضرار واضحة في جزء من الأمعاء.

وأضاف أن الفريق الطبي تحرك بسرعة فائقة لإنقاذ حياة الشاب، حيث أجريت له الفحوصات اللازمة وتم إعداد الشاب بشكل عاجل لدخول غرفة العمليات، إذ باشر الأطباء باستخراج تلك الأجسام البلاستيكية المعقدة من أمعائه، على مدار ساعتين متواصلتين، ليتوج الجهد الطبي بنجاح باهر أنقذ حياة المريض.

وبين أن العملية أجريت بقيادة رئيس قسم الجراحة الدكتور حازم عوض الله، بمشاركة أخصائية الجراحة العامة الدكتورة تسنيم بركات، وبإسناد من أخصائي التخدير الدكتور خليل محمود لافي، حيث تكاملت جهود الفريق ليخرج المريض من العملية بحالة مستقرة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمّان

أخبار محلية وزارة الأشغال: لا رسوم بالمطلق على أي طرق رئيسة أو فرعية قائمة الآن ومستخدمة

أعلام أعضاء مجموعة العشرين

عربي ودولي مصر تستضيف اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين الشهر المقبل

بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة

أخبار محلية بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة

فلسطينيون نازحون من شمال غزة باتجاه الجنوب من جراء العدوان الإسرائيلي

فلسطين الصليب الأحمر الدولي: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة

بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد

أخبار محلية بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد

جانب من أولى ورشات مركز الملك عبد الله الثاني للتميز التشاركية لمناقشة وصياغة استراتيجيته للأعوام 2026–2028

أخبار محلية مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يناقش استراتيجيته للأعوام 2026-2028

تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام

أخبار محلية تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي الحسينية يوم الأحد 31 أغسطس 2025، وذلك في إطار أعمال صيانة دورية على المغذي.

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة