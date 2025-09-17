السفير القطري في عمّان: العلاقات القطرية الأردنية تستند لروابط أخوية وتاريخية عميقة

الوكيل الإخباري- قال السفير القطري في عمّان، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، إنّ زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى الأردن، تحمل رسائل واضحة على صعيد تعزيز التشاور والتنسيق السياسي إزاء التطورات الإقليمية، ودفع مسارات التعاون الثنائي.

واعتبر آل ثاني أن زيارة أمير دولة قطر إلى الأردن، التي يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني، تُعد محطة بالغة الأهمية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، إذ تعكس متانة العلاقات الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين.



وأضاف السفير القطري ، أن التنسيق الأردني القطري يبرز بشكل واضح في القضايا المركزية والأمنية.