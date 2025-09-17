الأربعاء 2025-09-17 10:13 ص
 

السفير القطري في عمّان: العلاقات القطرية الأردنية تستند لروابط أخوية وتاريخية عميقة

علما الأردن وقطر
علما الأردن وقطر
 
الأربعاء، 17-09-2025 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   قال السفير القطري في عمّان، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، إنّ زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى الأردن، تحمل رسائل واضحة على صعيد تعزيز التشاور والتنسيق السياسي إزاء التطورات الإقليمية، ودفع مسارات التعاون الثنائي.

واعتبر آل ثاني أن زيارة أمير دولة قطر إلى الأردن، التي يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني، تُعد محطة بالغة الأهمية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، إذ تعكس متانة العلاقات الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين.


وأضاف السفير القطري ، أن التنسيق الأردني القطري يبرز بشكل واضح في القضايا المركزية والأمنية.


وبيّن آل ثاني أن زيارة أمير قطر تؤكد حرص البلدين على بناء شراكات عملية ومستدامة، انطلاقاً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 
 
