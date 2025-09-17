السفير القطري في عمّان: العلاقات القطرية الأردنية تستند لروابط أخوية وتاريخية عميقة

واعتبر آل ثاني أن زيارة أمير دولة قطر إلى الأردن، التي يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني، تُعد محطة بالغة الأهمية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، إذ تعكس متانة العلاقات الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين.
وأضاف السفير القطري ، أن التنسيق الأردني القطري يبرز بشكل واضح في القضايا المركزية والأمنية.
وبيّن آل ثاني أن زيارة أمير قطر تؤكد حرص البلدين على بناء شراكات عملية ومستدامة، انطلاقاً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
