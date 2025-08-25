الإثنين 2025-08-25 10:35 م
 

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يتعامل مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي

ت
جانب من التعامل مع الجرحى
 
الإثنين، 25-08-2025 10:26 م

الوكيل الإخباري- تعاملت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7، اليوم الإثنين، مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأجرت الطواقم الطبية في المستشفى، الإسعافات الأولية الطارئة، وعمليات جراحية كبرى و صغرى، للعديد من الحالات والإصابات المرضية، وتم إدخال عدد من الحالات إلى العناية الحثيثة، كما قدمت الطواقم الطبية الرعاية الصحية اللازمة لعدد من الأطفال والنساء وكوادر الدفاع المدني بعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.


يشار الى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة، استقبل منذ بداية المهمة في 20 تشرين الثاني 2023 ما يزيد (628421) حالة مرضية، ويضم كوادر طبية من كافة التخصصات، لتلبية كل ما يحتاجه أهالي قطاع غزة والتخفيف من معانتهم في هذه الأوقات العصيبة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يتعامل مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي

الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة

أخبار محلية الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة

تقرير أممي: 670 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2024

فلسطين تقرير أممي: 670 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2024

ب

أخبار محلية تخريج 10 آلاف طالب من المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة

ل

فلسطين ترامب يتحدث عن نهاية وشيكة لحرب غزة ويتوقع الموعد

ل

أخبار محلية نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيين وعمال إغاثة بغزة

ت

أخبار محلية بحث التعاون بين اللجنة الوطنية والهيئة الأممية لدعم تمكين المرأة

ب

أخبار محلية البريد الأردني يطلق دورة تدريبية متخصصة



 
 





الأكثر مشاهدة