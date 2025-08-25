المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يتعامل مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- تعاملت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7، اليوم الإثنين، مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة.

وأجرت الطواقم الطبية في المستشفى، الإسعافات الأولية الطارئة، وعمليات جراحية كبرى و صغرى، للعديد من الحالات والإصابات المرضية، وتم إدخال عدد من الحالات إلى العناية الحثيثة، كما قدمت الطواقم الطبية الرعاية الصحية اللازمة لعدد من الأطفال والنساء وكوادر الدفاع المدني بعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.