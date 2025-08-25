المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يتعامل مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي

وأجرت الطواقم الطبية في المستشفى، الإسعافات الأولية الطارئة، وعمليات جراحية كبرى و صغرى، للعديد من الحالات والإصابات المرضية، وتم إدخال عدد من الحالات إلى العناية الحثيثة، كما قدمت الطواقم الطبية الرعاية الصحية اللازمة لعدد من الأطفال والنساء وكوادر الدفاع المدني بعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
يشار الى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة، استقبل منذ بداية المهمة في 20 تشرين الثاني 2023 ما يزيد (628421) حالة مرضية، ويضم كوادر طبية من كافة التخصصات، لتلبية كل ما يحتاجه أهالي قطاع غزة والتخفيف من معانتهم في هذه الأوقات العصيبة.
