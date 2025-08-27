المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة يستقبل اليوم 1765 مراجعا

الوكيل الإخباري- استقبل المستشفى الميداني الأردني غزة 83، اليوم الأربعاء، 1765 مراجعا في عيادات المستشفى، حيث قدمت كوادر المستشفى الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة، بحسب ما قاله قائد قوة المستشفى.

وأكد قائد قوة المستشفى أنه جرى التعامل مع مختلف الحالات بكل مهنية واحترافية أسهمت بالتخفيف من معاناتهم، مضيفاً أنه تم تمديد ساعات العمل في عيادات المستشفى اليوم، كحالةٍ استثنائيةٍ لضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المرضى والمراجعين لعيادات المستشفى.