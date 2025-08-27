المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة يستقبل اليوم 1765 مراجعا

وأكد قائد قوة المستشفى أنه جرى التعامل مع مختلف الحالات بكل مهنية واحترافية أسهمت بالتخفيف من معاناتهم، مضيفاً أنه تم تمديد ساعات العمل في عيادات المستشفى اليوم، كحالةٍ استثنائيةٍ لضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المرضى والمراجعين لعيادات المستشفى.
من جانبهم، عبّر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم للمواقف الأردنية المتواصلة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لخدمة أهالي قطاع غزة، للتخفيف عنهم من المعاناة التي يمر بها القطاع جراء استمرار الحرب الإسرائيلية، وعدم توفر العلاجات والخدمات الطبية في معظم المستشفيات في القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
مراكز شبابية تنظم برامج وأنشطة متنوعة
-
انطلاق حملة النظافة الوطنية في لواء المزار الجنوبي
-
جامعتا اليرموك والطفيلة التقنية تنظمان فعاليتين لتعزيز التعليم وتنمية مهارات الطلبة
-
"زراعة المزار الجنوبي" تنظم مدرسة حقلية حول الإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون
-
وفد من مركز تطوير الأعمال يطّلع على خدمات وإنجازات "البريد الأردني"
-
محافظ الزرقاء يؤكد أهمية ودور المراكز القرآنية في ترسيخ القيم الدينية النبيلة
-
اجتماع تنسيقي لضباط ارتباط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات
-
كلية الدفاع الوطني تخرّج دورة القيادة والتخطيط الاستراتيجي لقيادات الخدمات الطبية الملكية