الأربعاء 2025-08-27 11:51 م
 

المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة يستقبل اليوم 1765 مراجعا

ا
جانب من المراجعين
 
الأربعاء، 27-08-2025 11:06 م

الوكيل الإخباري- استقبل المستشفى الميداني الأردني غزة 83، اليوم الأربعاء، 1765 مراجعا في عيادات المستشفى، حيث قدمت كوادر المستشفى الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة، بحسب ما قاله قائد قوة المستشفى.

اضافة اعلان


وأكد قائد قوة المستشفى أنه جرى التعامل مع مختلف الحالات بكل مهنية واحترافية أسهمت بالتخفيف من معاناتهم، مضيفاً أنه تم تمديد ساعات العمل في عيادات المستشفى اليوم، كحالةٍ استثنائيةٍ لضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المرضى والمراجعين لعيادات المستشفى.


من جانبهم، عبّر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم للمواقف الأردنية المتواصلة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لخدمة أهالي قطاع غزة، للتخفيف عنهم من المعاناة التي يمر بها القطاع جراء استمرار الحرب الإسرائيلية، وعدم توفر العلاجات والخدمات الطبية في معظم المستشفيات في القطاع.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم برامج وأنشطة متنوعة

السيول والفيضانات في اليمن تخلف ضحايا وإصابات بالعشرات

عربي ودولي السيول والفيضانات في اليمن تخلف ضحايا وإصابات بالعشرات

ب

أخبار محلية انطلاق حملة النظافة الوطنية في لواء المزار الجنوبي

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الشرع: سوريا الجديدة جعلت أولوياتها في الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية

عربي ودولي الشرع: سوريا الجديدة جعلت أولوياتها في الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية

ل

فلسطين أعضاء في مجلس الأمن يطالبون إسرائيل بعدم توسيع عدوانها على غزة

ل

أخبار محلية جامعتا اليرموك والطفيلة التقنية تنظمان فعاليتين لتعزيز التعليم وتنمية مهارات الطلبة

ل

أسواق ومال مصر تعلن عن اكتشاف نفطي فريد في الصحراء الغربية



 
 





الأكثر مشاهدة