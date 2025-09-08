المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات في الزرقاء

وتمثلت الاعتداءات بتمديد وصلات فرعية بأقطار وأطوال مختلفة، تم تمديدها بطريقة مخالفة لتزويد العقارات ضمن هذه المواقع. وقد تم فصل الاعتداءات التي تزود أكثر من 50 منزلاً غير مخدوم بعدادات مياه واشتراكات مفصولة، وسيتم استكمال تقدير الكميات وإعداد الضبوطات بحق المعتدين عليها حال الانتهاء منها.
