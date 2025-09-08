الإثنين 2025-09-08 03:33 م
 

المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات في الزرقاء

المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات في الزرقاء
جانب من الاعتداءات على المياه في الزرقاء
 
الإثنين، 08-09-2025 01:41 م
الوكيل الإخباري-   استكمالاً لإجراءات حملة إحكام السيطرة وضبط وحماية مصادر المياه، ولغايات خفض نسب الفاقد المائي التي تنفذها سلطة المياه، نفذت كوادر شركة "مياهنا" / الزرقاء، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، اليوم الاثنين 8/9/2025، حملة لضبط الاعتداءات الواقعة على الخطوط الرئيسية والفرعية في عدة مناطق في محافظة الزرقاء.اضافة اعلان


وتمثلت الاعتداءات بتمديد وصلات فرعية بأقطار وأطوال مختلفة، تم تمديدها بطريقة مخالفة لتزويد العقارات ضمن هذه المواقع. وقد تم فصل الاعتداءات التي تزود أكثر من 50 منزلاً غير مخدوم بعدادات مياه واشتراكات مفصولة، وسيتم استكمال تقدير الكميات وإعداد الضبوطات بحق المعتدين عليها حال الانتهاء منها.
 
 
