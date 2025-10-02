بلدية الزرقاء تحتفي بكبار السن بصفتهم بركة المجتمع

الوكيل الإخباري- رعى رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، الاحتفالية المميزة لتكريم كبار السن التي أقيمت اليوم الخميس في المركز الثقافي التابع لبلدية الزرقاء، بحضور مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، محمد الزعبي، وجمع من النشطاء والمهتمين في هذا المجال.

اضافة اعلان



وخلال الحفل، أكد الخشمان في كلمة ألقاها، أن الاهتمام بكبار السن ورعايتهم واجب إنساني ومجتمعي، مشيرًا إلى أنهم يمثلون بركة في حياتنا، وذاكرة حية تختزن الخبرة والحكمة والقيم الأصيلة التي تسهم في تماسك المجتمع ونهضته.



وجرى تنظيم الاحتفالية من قبل دائرة لجان الأحياء والمبادرات ممثلة بالدكتورة أروى العارضة، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومبادرة صانع الابتسامة التي يمثلها علي الخصاونة، في إطار تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي وإبراز مكانة كبار السن في المجتمع الأردني.