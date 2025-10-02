بلدية الزرقاء تحتفي بكبار السن بصفتهم بركة المجتمع

وخلال الحفل، أكد الخشمان في كلمة ألقاها، أن الاهتمام بكبار السن ورعايتهم واجب إنساني ومجتمعي، مشيرًا إلى أنهم يمثلون بركة في حياتنا، وذاكرة حية تختزن الخبرة والحكمة والقيم الأصيلة التي تسهم في تماسك المجتمع ونهضته.
وجرى تنظيم الاحتفالية من قبل دائرة لجان الأحياء والمبادرات ممثلة بالدكتورة أروى العارضة، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومبادرة صانع الابتسامة التي يمثلها علي الخصاونة، في إطار تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي وإبراز مكانة كبار السن في المجتمع الأردني.
وفي ختام الاحتفالية، كرم محمد الزعبي، المهندس خالد الخشمان تقديرًا لجهوده ودعمه المتواصل للمبادرات الهادفة التي تسعى إلى صون حقوق كبار السن والاحتفاء بعطائهم الممتد عبر الأجيال.
