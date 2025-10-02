الخميس 2025-10-02 09:26 م
 

بلدية الزرقاء تحتفي بكبار السن بصفتهم بركة المجتمع

ا
جانب من الاحتفالية
 
الخميس، 02-10-2025 07:34 م

الوكيل الإخباري- رعى رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، الاحتفالية المميزة لتكريم كبار السن التي أقيمت اليوم الخميس في المركز الثقافي التابع لبلدية الزرقاء، بحضور مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، محمد الزعبي، وجمع من النشطاء والمهتمين في هذا المجال.

اضافة اعلان


وخلال الحفل، أكد الخشمان في كلمة ألقاها، أن الاهتمام بكبار السن ورعايتهم واجب إنساني ومجتمعي، مشيرًا إلى أنهم يمثلون بركة في حياتنا، وذاكرة حية تختزن الخبرة والحكمة والقيم الأصيلة التي تسهم في تماسك المجتمع ونهضته.


وجرى تنظيم الاحتفالية من قبل دائرة لجان الأحياء والمبادرات ممثلة بالدكتورة أروى العارضة، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومبادرة صانع الابتسامة التي يمثلها علي الخصاونة، في إطار تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي وإبراز مكانة كبار السن في المجتمع الأردني.


وفي ختام الاحتفالية، كرم محمد الزعبي، المهندس خالد الخشمان تقديرًا لجهوده ودعمه المتواصل للمبادرات الهادفة التي تسعى إلى صون حقوق كبار السن والاحتفاء بعطائهم الممتد عبر الأجيال.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية عاجل اللجنة الوطنية لسلامة السدود تسلم تقريرها حول الجاهزية للموسم المطري

ا

أخبار محلية الصحة العالمية: الأردن من أكبر الدول المستقبلة للمرضى والمصابين من غزة

ل

أخبار محلية إصابات إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في إربد

ا

فلسطين وزير الخارجية المصري: خطة ترامب حول غزة مليئة بالثغرات

ل

أخبار محلية الروابدة يرعى حفل تكريم الموظف المثالي في مدينة السلط

روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى مع الجانب الأوكراني

عربي ودولي روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى مع الجانب الأوكراني

السودان.. الإعدام شنقا لمتعاون مع "قوات الدعم السريع" بالدبة

عربي ودولي السودان.. الإعدام شنقا لمتعاون مع "قوات الدعم السريع" بالدبة

آل العلي وآل الوكيل يتقدّمون بجزيل الشكر لكل من قدّم العزاء بوفاة المرحوم خلدون عيسى العلي

مناسبات آل العلي وآل الوكيل يتقدّمون بجزيل الشكر لكل من قدّم العزاء بوفاة المرحوم خلدون عيسى العلي



 
 





الأكثر مشاهدة