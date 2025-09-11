بلدية بيرين تبدأ حملة تنظيف مجاري السيول والاودية استعدادا لموسم الشتاء

وأكدت البلدية في بيان أن الحملة تأتي لتنفيذ معالجات سريعة للملاحظات المتعلقة بالطرق والمنشآت العامة في جميع مناطق قضاء بيرين، لضمان جاهزية البنية التحتية لاستقبال موسم الأمطار والثلوج.
ووجّه رئيس لجنة البلدية، أحمد الفراهيد، كوادر قسم الأشغال الهندسية والصيانة، وقسم البيئة والرقابة الصحية، وقسم الحركة، للعمل على تحديد جميع مواقع تصريف مياه الأمطار ضمن حدود القضاء، وترقيمها وتسجيلها على اللوحات التنظيمية في البلدية، بهدف تسهيل الرجوع إليها عند الحاجة بأسرع وقت وأقل جهد.
وأكد الفراهيد ضرورة متابعة الحالة العامة لمجاري السيول والأودية، ومداخل ومخارج العبّارات والعبّارات الصندوقية، ومواقع تصريف مياه الأمطار، والقنوات المكشوفة بالجسور والأنفاق، والمحافظة على نظافتها من قبل الدوائر الرقابية، إضافةً إلى تنظيف المناهل وخطوط تصريف مياه الأمطار، والتأكد من انسياب المياه فيها، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظة مباشرةً للبلدية ليتم التعامل معها بشكل استباقي.
