ثقافة الزرقاء تنظم ورش سينمائية وحرفية وفنية تعزز الحراك الثقافي

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية ثقافة الزرقاء، محمد الزعبي، إن المديرية ستعقد سلسلة من الفعاليات والورش التدريبية المميزة خلال أيلول الجاري، في إطار خطتها لتعزيز الحراك الثقافي، وإثراء المشهد الفني والإبداعي في المحافظة.

وأشار الزعبي إلى أن هذه البرامج، تأتي ضمن رؤية مديرية الثقافة الرامية إلى دعم الصناعات الثقافية والحرفية، وتمكين الشباب والفئات المجتمعية المختلفة من تطوير مهاراتهم الإبداعية، لافتًا أن الفعاليات مفتوحة للجمهور وتشكل فرصة حقيقية لصقل المواهب وتعزيز الانتماء للهوية الثقافية.



وذكر، أن المديرية، وبالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام- مركز أفلام الزرقاء، ستنظم ورشة تدريبية بعنوان "التصوير السينمائي"، والتي تقام في الفترة ما بين 6–10 أيلول من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، داخل مركز الملك عبد الله الثقافي – جبل طارق.



ولفت إلى أن هذه الورشة الورشة تهدف إلى تزويد صناع الأفلام من المستوى المتوسط بالمهارات النظرية والعملية اللازمة لفهم تقنيات التصوير السينمائي، بما يشمل الإضاءة، واختيار العدسات، وتأثير الألوان وعمق المجال، إضافة إلى تطبيقات عملية تساعد المشاركين على تحويل النصوص السينمائية إلى لغة بصرية متكاملة، إذ يتولى التدريب المخرج السينمائي طلال خوري.



وفي سياق متصل، لفت الزعبي، إلى أن المديرية، ستطلق بالتعاون مع جمعية منتدى الحضارات للثقافة والعلوم ورشة متخصصة في مجال الصناعات الثقافية بعنوان "تهديب الشماغات"، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 7 أيلول، وتستمر لمدة شهر كامل.



وأضاف، أن الورشة ستعقد في مقر الجمعية – حي الحسين/ دوار نهاوند، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وتستهدف السيدات الراغبات في تعلم هذه الحرفة التراثية الأصيلة وتنمية مهاراتهن الثقافية والإبداعية.



كما تستعد المديرية لإطلاق ورشة نوعية بعنوان "الفسيفساء"، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، ابتداءً من 14 أيلول، وتستمر ثلاثة أشهر.