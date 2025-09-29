رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الاثنين، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية بيير- كريستوف تشاتزيسافاس.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين.