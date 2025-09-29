رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن بالاتحاد الأوروبي وأهمية تعزيزها وتطويرها لمواجهة التحديات المشتركة، وبشكل يضمن تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
