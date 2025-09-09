محافظ الزرقاء يؤكد خطورة الكلاب الضالة ويدعو لحماية المواطنين

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أبو قاعود مع رؤساء لجان البلديات في المحافظة، بحضور مدير مدينة الملك عبد الله بن عبدالعزيز "مدينة الشرق"، حيث تم بحث سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها المتزايدة.
وأوضح المحافظ أن الأضرار الصحية المترتبة على انتشار الكلاب الضالة لم تعد مجرد هواجس، بل حقيقة ملموسة تهدد المجتمع، لافتاً إلى أن من بين الحلول المطروحة إيجاد مأوى متخصص للتعامل مع الكلاب الضالة وفق المعايير البيطرية الحديثة، وتفعيل الشراكة مع وزارتي الزراعة والصحة لتوفير المطاعيم والمستلزمات اللازمة.
من جهتهم، أكد رؤساء اللجان ضرورة تكثيف الحملات الميدانية والتوعوية في مختلف البلديات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، والتقليل من مسببات هذه الظاهرة، بما يسهم في حماية المواطنين وصون البيئة العامة.
وفي ختام الاجتماع، جدد أبو قاعود التزام المحافظة بمتابعة هذا الملف الحيوي مع رؤساء اللجان والجهات المعنية، مؤكداً أن الأولوية تكمن في إيجاد حلول واقعية ومستدامة تصون صحة المواطنين وتحقق أمنهم وسلامتهم.
