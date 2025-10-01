محافظ مدينة نابلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 8

وأشاد المحافظ خلال جولته في أقسام ومرافق المستشفى بدور المستشفى الميداني الأردني في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأبناء محافظة نابلس والمناطق المجاورة لها، مثمناً المساعي الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
بدوره، أكد قائد قوة المستشفى إلى أن هذه المهمة تعد واجباً إنسانياً ومهنياً لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق مشيراً إلى أن طواقم المستشفى تسعى لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للنهوض بالواقع الصحي في المحافظة.
