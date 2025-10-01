محافظ مدينة نابلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 8

الوكيل الإخباري- زار محافظ مدينة نابلس غسان دغلس اليوم الأربعاء، المستشفى الميداني الأردني نابلس/8، وكان في استقباله قائد قوة المستشفى.

وأشاد المحافظ خلال جولته في أقسام ومرافق المستشفى بدور المستشفى الميداني الأردني في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأبناء محافظة نابلس والمناطق المجاورة لها، مثمناً المساعي الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.