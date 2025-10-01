الأربعاء 2025-10-01 03:15 م
 

محافظ مدينة نابلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 8

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 01-10-2025 02:38 م

الوكيل الإخباري-   زار محافظ مدينة نابلس غسان دغلس اليوم الأربعاء، المستشفى الميداني الأردني نابلس/8، وكان في استقباله قائد قوة المستشفى.

اضافة اعلان


وأشاد المحافظ خلال جولته في أقسام ومرافق المستشفى بدور المستشفى الميداني الأردني في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأبناء محافظة نابلس والمناطق المجاورة لها، مثمناً المساعي الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.


بدوره، أكد قائد قوة المستشفى إلى أن هذه المهمة تعد واجباً إنسانياً ومهنياً لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق مشيراً إلى أن طواقم المستشفى تسعى لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للنهوض بالواقع الصحي في المحافظة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ن

فيديو الوكيل إدارة السير ترد على شكوى مواطن بشأن مخالفة مرورية متكررة

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية "المتقاعدين العسكريين" تسيّر رحلة عمرة للديار المقدسة

78

طب وصحة تلوث الهواء يزيد من حدة أعراض انقطاع النفس أثناء النوم

g

أخبار الشركات حان وقت التغيير.. سامسونج تدعوكم لتختاروا الأفضل مع حملة #تستاهل_أكثر

خك

تكنولوجيا أدوات لإدارة هاتفك مباشرة عبر شاشة الكمبيوتر

غت

تكنولوجيا مايكروسوفت تطلق ميزة "Copilot Portraits"

صق

أخبار الشركات زين الأردن.. ثلاثة عقود من ريادة سوق الاتصالات الوطني

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية محافظ مدينة نابلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 8



 
 





الأكثر مشاهدة