وزارة الأشغال تبدأ صيانة شاملة لثلاث طرق رئيسية في إقليم الشمال

الوكيل الإخباري-   تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء مشروع صيانة شاملة لأجزاء من ثلاثة طرق رئيسية في إقليم الشمال، بكلفة تقديرية تبلغ 1.4 مليون دينار.

ويشمل المشروع صيانة طريق الزرقاء - المفرق كمرحلة أولى، يليه طريق عمان – اربد، وطريق الصفاوي – الحدود العراقية.

وتتضمن أعمال الصيانة إزالة الطبقات الإسفلتية التالفة واستبدالها بأخرى جديدة وفقًا للمعايير العالمية، ومعالجة الهبوطات الخطرة، وتنفيذ أعمال الدهانات الأرضية وعلامات السلامة المرورية على امتداد هذه الطرق.



حرصًا على انسيابية الحركة المرورية، ستطبق الوزارة آلية التحويلات الجزئية بعزل مسرب واحد في كل طريق باستخدام حواجز بلاستيكية، مع الحفاظ على المسرب الآخر مفتوحًا للمرور، على أن يتم الانتقال للعمل في المسرب الثاني فور انتهاء أعمال الصيانة في المسرب الأول.

وتقوم الوزارة بتجهيز مواقع العمل بكافة وسائل السلامة المرورية، بما في ذلك التحويلات المؤقتة واللوحات الإرشادية التحذيرية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات كوادر المشروع وفرق الأمن العام.

وتدعو الوزارة مستخدمي الطرق إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات الصادرة عنها أو عن مديرية الأمن العام، مع الإشارة إلى أن تحديثات سير الأعمال سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي.

 
 
