وزارة الأشغال تبدأ صيانة شاملة لثلاث طرق رئيسية في إقليم الشمال

ويشمل المشروع صيانة طريق الزرقاء - المفرق كمرحلة أولى، يليه طريق عمان – اربد، وطريق الصفاوي – الحدود العراقية.
حرصًا على انسيابية الحركة المرورية، ستطبق الوزارة آلية التحويلات الجزئية بعزل مسرب واحد في كل طريق باستخدام حواجز بلاستيكية، مع الحفاظ على المسرب الآخر مفتوحًا للمرور، على أن يتم الانتقال للعمل في المسرب الثاني فور انتهاء أعمال الصيانة في المسرب الأول.
وتقوم الوزارة بتجهيز مواقع العمل بكافة وسائل السلامة المرورية، بما في ذلك التحويلات المؤقتة واللوحات الإرشادية التحذيرية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات كوادر المشروع وفرق الأمن العام.
وتدعو الوزارة مستخدمي الطرق إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات الصادرة عنها أو عن مديرية الأمن العام، مع الإشارة إلى أن تحديثات سير الأعمال سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي.
