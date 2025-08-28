وزارة الأشغال تبدأ صيانة شاملة لثلاث طرق رئيسية في إقليم الشمال

الوكيل الإخباري- تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء مشروع صيانة شاملة لأجزاء من ثلاثة طرق رئيسية في إقليم الشمال، بكلفة تقديرية تبلغ 1.4 مليون دينار.



ويشمل المشروع صيانة طريق الزرقاء - المفرق كمرحلة أولى، يليه طريق عمان – اربد، وطريق الصفاوي – الحدود العراقية.

وتتضمن أعمال الصيانة إزالة الطبقات الإسفلتية التالفة واستبدالها بأخرى جديدة وفقًا للمعايير العالمية، ومعالجة الهبوطات الخطرة، وتنفيذ أعمال الدهانات الأرضية وعلامات السلامة المرورية على امتداد هذه الطرق.