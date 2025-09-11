الخميس 2025-09-11 06:57 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد البنية التحتية لمستشفى الأميرة بسمة الجديد

م
أرشيفية
 
الخميس، 11-09-2025 06:36 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الخميس البنية التحتية وشبكة الطرق الجديدة المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد في محافظة إربد.

اضافة اعلان


وقال المصري، إن البنية التحتية وشبكة الطرق الجديدة المحيطة بالمستشفى، ستساهم بضمان سهولة وصول المواطنين والمرجعين لمقر المستشفى.


وأشار إلى أن تلك المشاريع المهمة ستنجز قبل افتتاح المستشفى الجديد، ما يتطلب التنسيق بين المؤسسات لضمان إنجاز مشاريع الطرق والبنية التحتية والتي ستضمن وجود شبكة طرق مميزة تؤدي لوصول المواطنين إلى مقر المستشفى الجديد بسهولة، لافتًا أن وزارة الإدارة المحلية، تقدم كافة أشكال الدعم للبلديات لإنجاز المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة الخدمات المقدمة لهم.


كما تفقد المصري، الشوارع المحيطة لمستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد، والطرق التي تم فتحها أمام المستشفى، والطريق الواصل بين وادي الغفر ودور صحارى، حيث تم توسيع الشارع وتم تعبيده بالخلطات الإسفلتية، والطريق الفرعي الذي يربط بين وادي الغفر وطريق الـ 100، والذي تم توسيعه وتعبيده.


واستمع المصري من رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، إلى شرح مفصل عن الأعمال الجارية حاليًا، والتي سيتم تنفيذها خلال أيام .


بدوره، بين العزام، أن بلدية إربد البلدية تعمل على ربط المستشفى الجديد بشبكة طرق حيوية لتسهيل وصول المواطنين من مختلف الأحياء.


وأوضح العزام، أن الطرق الجديدة ستربط مباشرة المستشفى بشارع الـ100، ما يسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام المروري وتوفير مسار أسرع وأكثر سلاسة للمراجعين، مشيرًا إلى أن آلية الربط ستكون من خلال مسارات جديدة مصممة بعناية لضمان انسيابية الحركة وتسهيل التنقل داخل المنطقة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية مركز تطوير الأعمال يختتم تدريباً في ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي لشباب بني كنانة

الأردن يدين تهديدات نتنياهو العدوانية ضد قطر

أخبار محلية الأردن يدين تهديدات نتنياهو العدوانية ضد قطر

م

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يتفقد البنية التحتية لمستشفى الأميرة بسمة الجديد

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008

حداد: السياحة طريق النمو والتنافسية عالميًا

شؤون برلمانية حداد: السياحة طريق النمو والتنافسية عالميًا

بني مصطفى: مشاريع صغيرة وقروض ميسرة لدعم الأسر والجمعيات

أخبار محلية بني مصطفى: مشاريع صغيرة وقروض ميسرة لدعم الأسر والجمعيات

ل

شؤون برلمانية زيادين يلتقي مركز الشفافية ويؤكد أهمية دوره في تمكين الشباب وتعزيز نزاهة الأحزاب

الإمارات تدين بشدة تصريحات رئيس وزراء الكيان بشأن قطر

عربي ودولي الإمارات تدين بشدة تصريحات رئيس وزراء الكيان بشأن قطر



 
 





الأكثر مشاهدة