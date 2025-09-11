وزير الإدارة المحلية يتفقد البنية التحتية لمستشفى الأميرة بسمة الجديد

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الخميس البنية التحتية وشبكة الطرق الجديدة المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد في محافظة إربد.

وقال المصري، إن البنية التحتية وشبكة الطرق الجديدة المحيطة بالمستشفى، ستساهم بضمان سهولة وصول المواطنين والمرجعين لمقر المستشفى.



وأشار إلى أن تلك المشاريع المهمة ستنجز قبل افتتاح المستشفى الجديد، ما يتطلب التنسيق بين المؤسسات لضمان إنجاز مشاريع الطرق والبنية التحتية والتي ستضمن وجود شبكة طرق مميزة تؤدي لوصول المواطنين إلى مقر المستشفى الجديد بسهولة، لافتًا أن وزارة الإدارة المحلية، تقدم كافة أشكال الدعم للبلديات لإنجاز المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة الخدمات المقدمة لهم.



كما تفقد المصري، الشوارع المحيطة لمستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد، والطرق التي تم فتحها أمام المستشفى، والطريق الواصل بين وادي الغفر ودور صحارى، حيث تم توسيع الشارع وتم تعبيده بالخلطات الإسفلتية، والطريق الفرعي الذي يربط بين وادي الغفر وطريق الـ 100، والذي تم توسيعه وتعبيده.



واستمع المصري من رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، إلى شرح مفصل عن الأعمال الجارية حاليًا، والتي سيتم تنفيذها خلال أيام .



بدوره، بين العزام، أن بلدية إربد البلدية تعمل على ربط المستشفى الجديد بشبكة طرق حيوية لتسهيل وصول المواطنين من مختلف الأحياء.