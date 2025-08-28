وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية بيرين

وأكد خلال لقائه رئيس لجنة البلدية أحمد الفراهيد وأعضاء اللجنة، أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، خاصة ما يتعلق بالنظافة العامة.
من جهته، بين الفراهيد أن البلدية وضعت خطة عمل متكاملة للنهوض بالواقع البيئي والصحي في قضاء بيرين كون القضاء يعتبر وجهة سياحية لكافة المواطنين من مختلف المحافظات لما يضمه من مساحات حرجية واسعة وبيئة زراعية واعدة.
وجال المصري في عدد من مناطق البلدية، ووجه إلى تكثيف حملات النظافة لتشمل الساحات والمناطق المفتوحة ورفع الأنقاض والمخلفات بشكل منتظم.
