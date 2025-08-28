وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية بيرين

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم الخميس، بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء واطلع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد خلال لقائه رئيس لجنة البلدية أحمد الفراهيد وأعضاء اللجنة، أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، خاصة ما يتعلق بالنظافة العامة.



من جهته، بين الفراهيد أن البلدية وضعت خطة عمل متكاملة للنهوض بالواقع البيئي والصحي في قضاء بيرين كون القضاء يعتبر وجهة سياحية لكافة المواطنين من مختلف المحافظات لما يضمه من مساحات حرجية واسعة وبيئة زراعية واعدة.