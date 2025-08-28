الخميس 2025-08-28 11:32 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية بيرين

ك
جانب من الجولة
 
الخميس، 28-08-2025 10:23 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم الخميس، بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء واطلع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

اضافة اعلان


وأكد خلال لقائه رئيس لجنة البلدية أحمد الفراهيد وأعضاء اللجنة، أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، خاصة ما يتعلق بالنظافة العامة.


من جهته، بين الفراهيد أن البلدية وضعت خطة عمل متكاملة للنهوض بالواقع البيئي والصحي في قضاء بيرين كون القضاء يعتبر وجهة سياحية لكافة المواطنين من مختلف المحافظات لما يضمه من مساحات حرجية واسعة وبيئة زراعية واعدة.


وجال المصري في عدد من مناطق البلدية، ووجه إلى تكثيف حملات النظافة لتشمل الساحات والمناطق المفتوحة ورفع الأنقاض والمخلفات بشكل منتظم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين مصر وقطر يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

عربي ودولي الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

ل

فلسطين الصحفيون الفلسطينيون يحذرون من تحريض الإعلام الإسرائيلي على استهدافهم

وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

أخبار محلية وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

ا

أخبار محلية الزرقاء: انطلاق مهرجان الثقافة والفنون في دورته الثانية

تأكيد على وحدة سوريا وسيادتها في لقاء رئاسي مع رئيس المخابرات العراقية

عربي ودولي تأكيد على وحدة سوريا وسيادتها في لقاء رئاسي مع رئيس المخابرات العراقية

مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان لنهاية العام القادم

عربي ودولي مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان لنهاية العام القادم

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل

أسواق ومال روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل



 
 





الأكثر مشاهدة