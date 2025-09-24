وزير الإعلام العُماني يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين عُمان والأردن

الوكيل الإخباري- عبّر وزير الإعلام العُماني، الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، عن جزيل الشكر والامتنان إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلةً بقيادتها الهاشمية الحكيمة، ووزارة الثقافة ومؤسساتها الثقافية، على اختيار سلطنة عُمان ضيفَ شرف في معرض عمّان الدولي للكتاب.

اضافة اعلان



وقال الدكتور الحراصي، اليوم الأربعاء، بعد وصوله عمّان، إن هذا التكريم يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بلدينا الشقيقين، ويجسّد المكانة التي تحظى بها الثقافة بوصفها جسراً متيناً للتواصل بين الشعوب، ومجالاً رحباً للتلاقي والإبداع.



وببن أن مشاركة سلطنة عُمان كضيف شرف في معرض عمّان الدولي للكتاب تؤكد المكانة الراسخة التي تحتلها الثقافة في مسيرة العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية.



ونوه وزير الإعلام العُماني بأن هذه العلاقات التي رسّختها عقود من التعاون في مختلف الميادين، لم تقتصر على الشأن السياسي أو الاقتصادي، بل امتدت لتشمل فضاءات الثقافة والفكر والفنون والإعلام، إدراكاً من قيادتي البلدين الشقيقين لأهمية الثقافة في بناء الإنسان وتعزيز الحوار بين الشعوب.



ولفت إلى أن الأدب والفن والثقافة بشتى أشكاله دائماً من أبرز جسور القيم المشتركة بين العُمانيين والأردنيين، فهما شعبان يتقاسمان الانتماء العربي والحرص على صون الهوية العربية، وفي الوقت نفسه الانفتاح على الحداثة والمعرفة الإنسانية المتطورة، خصوصاً في زمننا المعاصر.



وقال إن استضافة عمّان للأدب والفكر والإبداع العُماني في هذا المعرض، هو تكريم يعكس حرص بلدينا على أن تكون الثقافة فضاءً رحباً للتلاقي بين الشعبين الشقيقين.



وأضاف أنه في زمننا المعاصر، لا تُعد الثقافة ترفاً أو مجالاً نخبوياً بل أصبحت أداة مركزية في التنمية الوطنية الشاملة، ورافعة لتعزيز قيم التعايش والاعتدال، كما أنها وسيلة للحوار الحضاري الذي يحتاجه العالم بأسره. فالكتابة والفنون والفكر والعلوم هي التي تمنح الأجيال القدرة على التفكير النقدي والإبداعي، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل بثقة ورؤية واضحة.



وقال إن سلطنة عُمان إذ تشارك كضيف شرف في معرض عمّان الدولي للكتاب، فإنها تشارك بنتاجها الأدبي والمعرفي والفكري والفني وبأصوات كتّابها وإبداعات مبدعيها في مختلف الفنون، الذين يعكسون أصالة التاريخ العُماني وغنى التجربة الثقافية العُمانية.



وأعرب عن أمله بأن يكون هذا الحضور العُماني مساحةً لتبادل الخبرات والتجارب مع الأشقاء في الأردن، وفرصة لإبراز ما يقدمه المشهد الثقافي العُماني من حيوية وتنوّع.



وقال إننا نؤمن بأن الثقافة هي المعبّر الرئيسي عن حيوية الإنسان وإبداعه، وهي في عالمنا العربي أقوى أداة لتعزيز الهوية العربية، ومن هنا فإننا نتطلع إلى أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز الشراكة الثقافية بين البلدين، وفي دعم المسيرة الثقافية العربية المشتركة التي نتقاسم مسؤولية تطويرها وصونها.