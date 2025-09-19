وفد استثماري أوزبكي يزور سلطة العقبة الخاصة

الوكيل الإخباري- التقى مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد عبد الودود أبو عمر، وفدًا استثماريًا رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، برئاسة النائب الأول لوزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي نازمجان خالمرادوف قاسيموفيتش، وذلك خلال زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين الجانبين.

اضافة اعلان



وعرض الدكتور أبو عمر أمام الوفد الضيف، أبرز الحوافز الاستثمارية والضريبية التي تقدمها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل إعفاءات جمركية وضريبية، ونظامًا ضريبيًا تفضيليًا، وبنية تحتية متطورة، ومنظومة متكاملة من الممكنات والتشريعات الجاذبة للاستثمار.



كما أشار إلى المزايا التنافسية التي يوفرها الأردن بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالعديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والدول العربية، وسنغافورة، ما يتيح نفاذًا مباشرًا للمنتجات والخدمات الأردنية إلى أسواق تضم أكثر من مليار مستهلك حول العالم، ويعزز من جاذبية العقبة كمركز استثماري وتصديري إقليمي.



كما تم خلال اللقاء، استعراض أبرز المشاريع الاستثمارية والصناعية الكبرى التي تحتضنها منطقة العقبة، لاسيما في مجالات اللوجستيات، والطاقة، والصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات المالية، إلى جانب المشاريع المستقبلية ذات القيمة المضافة والتي تستهدف تعزيز موقع العقبة كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.



واطّلع الوفد الأوزبكي على منظومة الموانئ الحديثة والمناطق اللوجستية والصناعية في العقبة، من خلال زيارة ميدانية، شملت عددًا من المنشآت الحيوية، حيث أبدى الوفد اهتمامًا بالغًا بمستوى التطور التقني والإداري الذي وصلت إليه البنية التحتية في المنطقة، ودورها المحوري في تسهيل حركة التجارة الإقليمية والدولية.



من جانبه، أعرب النائب الأول لوزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالإمكانات الاستثمارية المتوفرة في العقبة، ومؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز الشراكات الاستثمارية الثنائية، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وأوزبكستان.