وفود رسمية تزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

وأشاد أعضاء الوفود بدور المستشفى في تقديم الرعاية الطبية لأهالي القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين وموقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
من جانبه، أكّد قائد قوة المستشفى أن الخدمات الطبية والإنسانية المقدَّمة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وتجسيداً لنهج الأردن الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، انطلاقاً من الواجب الأخوي والمسؤولية الإنسانية تجاه معاناتهم.
-
أخبار متعلقة
-
المستشفى الميداني الأردني غزة/82 يستجيب لمناشدة إنسانية لأحد الصحفيين
-
تعرف على أعداد وقيمة الأرقام المميزة "ترميز 1" التي تم بيعها بأقل من 24 ساعة
-
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية
-
الأمن العام يطلق مبادرة "سقيا رحمة" لمواجهة الأجواء الحارة والمغبرة
-
الأردن يرحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية
-
الملك يلتقي ولي العهد السعودي بمدينة نيوم
-
ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية
-
جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" - اسماء