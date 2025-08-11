وفود رسمية تزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

الوكيل الإخباري- استقبل قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7، اليوم الإثنين وفوداً من وجهاء المجتمع المحلي وممثلي الاتحادات والنقابات الفلسطينية في غزة، في زيارة عبّروا خلالها عن تقديرهم للدور الإنساني الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم صمود أهالي القطاع.

وأشاد أعضاء الوفود بدور المستشفى في تقديم الرعاية الطبية لأهالي القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين وموقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية.