48 باحثًا مِن الجامعة الأردنيّة بقائمةِ أفضل 2% من الباحثين الأكثرِ تأثيرًا عالميًّا

الوكيل الإخباري-   حل 48 باحثا من الجامعة الأردنية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة من الباحثين الأكثر استشهادا بأبحاثهم على مستوى العالم، وفقا للتحديث الأخير المبني على بيانات قاعدة (Scopus) العالمية ودار النشر العالمية (Elsevier)، ما يعكس التميز الأكاديمي والبحثي المستمر للجامعة في مختلف التخصصات العلمية.

وتعد هذه القائمة، بحسب بيان الجامعة، اليوم الاحد، أحد الأدوات العالمية لتقييم التأثير العلمي للباحثين، حيث تستند إلى مجموعة من المؤشرات وتشمل عدد الاستشهادات، مؤشر (h-index)، والمؤشر المركب (c-score) الذي يقيس التأثير العلمي بغض النظر عن عدد المنشورات، مع مراعاة الأدوار التأليفية المختلفة للباحث، كالمؤلف الأول أو الأخير.


ويشمل التصنيف بيانات عن التأثير البحثي طوال المسيرة الأكاديمية للعلماء، إضافة إلى تأثير العام الماضي فقط (2024).

 
 
