48 باحثًا مِن الجامعة الأردنيّة بقائمةِ أفضل 2% من الباحثين الأكثرِ تأثيرًا عالميًّا

وتعد هذه القائمة، بحسب بيان الجامعة، اليوم الاحد، أحد الأدوات العالمية لتقييم التأثير العلمي للباحثين، حيث تستند إلى مجموعة من المؤشرات وتشمل عدد الاستشهادات، مؤشر (h-index)، والمؤشر المركب (c-score) الذي يقيس التأثير العلمي بغض النظر عن عدد المنشورات، مع مراعاة الأدوار التأليفية المختلفة للباحث، كالمؤلف الأول أو الأخير.
ويشمل التصنيف بيانات عن التأثير البحثي طوال المسيرة الأكاديمية للعلماء، إضافة إلى تأثير العام الماضي فقط (2024).
-
أخبار متعلقة
-
طرح مناقصة لإنشاء ممرات مشاة وعواكس أمام بوابات حدائق الملك عبد الله
-
المياه تتسلم حفائر ومواقع حصاد مائي بطاقة 2,1 مليون متر مكعب
-
متصرفية لواء بني عبيد تطلق مبادرة "هواء اربد"
-
حملة لمكافحة الذباب المنزلي في لواء الأغوار الشمالية
-
الملك يبدأ اليوم زيارة عمل إلى مدينة نيويورك الأميركية
-
وزير الصحة يخاطب التربية لاتخاذ إجراءات في مقاصف المدارس
-
الأمن العام: إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين
-
"الأغذية العالمي": خفض أعداد المستفيدين من المساعدات الشهرية إلى نحو 248 ألف لاجئ في الأردن