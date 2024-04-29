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الإثنين، 29-04-2024 12:54 م

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3778طنا، منها 2831طن خضار، و672طن فواكه، و 274طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20-30 قرشا، والبصل الناشف بين 15-25، والبطاطا بين 30-55، والبندورة بين 7-15قرشا، والجزر بين 30-35، والخيار بين 20-30، والزهرة بين 15-25، والليمون بين 25-50، والموز البلدي بين 40-60قرشا.

 




 

 


 

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