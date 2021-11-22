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الإثنين، 22-11-2021 10:47 م

أمسية شعرية وفنية في منتدى الرصيفة الثقافي

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية شعرية وفنية في قاعة حزب الوسط الاسلامي/فرع الرصيفة بمحافظة الزرقاء، ضمن نشاطاته الأسبوعية واستكمالا لمهرجان الرصيفة الثقافي الذي نظمه مؤخرا.

وقال رئيس المنتدى محمود الصالح، إن المنتدى يواصل إقامة فعالياته الثقافية لإعادة الألق للحركة الأدبية في الرصيفة، وإعادة إحياء الأنشطة الثقافية بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، مشيرا الى أن المنتدى ينظم عدة نشاطات لدعم المثقفين خاصة الشباب لإتاحة الفرصة لهم لتقديم نتاجهم الفني والأدبي.

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