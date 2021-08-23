إتلاف 635 كغم أسماك غير صالحة للاستهلاك بسد الملك طلال

الوكيل الاخباري- أتلفت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة جرش، 635 كيلوغراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك اصطيدت من سد الملك طلال بهدف التجارة، وفق محافظ جرش فراس أبو قاعود.



وقال أبو قاعود، الاثنين، إن الكمية التي ضبطت وجرى إتلافها هي لصياد بمنطقة السد لاذ بالفرار بعد وصول فرق التفتيش التابعة للجنة الصحة والسلامة العامة، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة.



وأضاف أن "اللجنة أتلفت الأسماك بعد أن ضبطتها مخزنة في مركبة"، موضحا أن "حملات المراقبة والتفتيش التي تنفذها اللجنة يوميا تأتي للتأكد من الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة".

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