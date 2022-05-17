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الثلاثاء، 17-05-2022 04:22 م

إعادة فتح الجزء المغلق من طريق الزرقاء - المفرق

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الوكيل الإخباري - أعادت وزارة الأشغال والإسكان فتح الجزء المغلق من طريق الزرقاء - المفرق، بعد قيام كوادر مديرية أشغال الزرقاء بالتعاون مع مديرية الأمن العام بإزالة العوائق الناتجة عن تدهور مركبة الشحن على الطريق.

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وقالت الوزارة إن العمل ما زال جار على تنظيف جوانب الطريق.

 

وكانت أغلقت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، جزء من مسرب طريق الزرقاء - المفرق بشكل مؤقت، بسبب تدهور مركبة شحن محملة بمادة القمح.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن كوادرها العاملة في الميدان وحفاظا على السلامة العامة على الطرق قامت بإغلاق جزء من المسرب - باتجاه المفرق - ما بعد الجامعة الهاشمية، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام لحين إزالة مخلفات الحادث، مشيرة إلى أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات تذكر.

ودعت الوزارة المواطنين مستخدمي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

 

 




 

 


 

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