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الأحد، 10-09-2023 02:56 م

اتفاقية بين "زها" الثقافي وبلدية مادبا لإدامة فرعي مركز زها مادبا وماعين

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الوكيل الإخباري- وقعت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح ورئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح اتفاقية لادامة فرع مركز زها الثقافي ضمن محافظة مادبا – ماعين

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وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار المبادرات الملكية السامية بانشاء مراكز زها الثقافية في جميع محافظات المملكة بهدف نشر الوعي الثقافي بين افراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والاجتماعية ودعم الابداع وتوفير فرص عمل للأردنيين من خلال فروع المركز في مختلف انحاء المملكة. 


وسيتم بموجب الاتفاقية ادارة وتشغيل البرامج التدريبية والانشطة والفعاليات الموجهه للأطفال واليافعين من عمر (3) أعوام ولغاية عمر (18) عام كما سيتم تنفيذالبرامج التدريبية و ورش العمل الخاصة بسيدات المجتمع المحلي بمايحقق التمكين الاقتصادي و الاجتماعي لهن .

 




 

 


 

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