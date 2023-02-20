اتفاقية تبادل خبرات بين "الحسين للسرطان" و"المقاصد"

الوكيل الاخباري - وقع مركز الحسين للسرطان وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، اليوم الاثنين، اتفاقية لتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية والمتخصصين بالمركز ومستشفى المقاصد التابع للجمعية.



وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة في تعزيز الشراكات العربية، حيث تعد مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية إحدى مؤسسات جمعية المقاصد، الذي أنشئ عام 1930، لتقديم أفضل رعاية صحية بإشراف كادر طبي. وحاز على العديد من الاعتمادات، مما جعله من بين المستشفيات المتخصصة الأعلى في لبنان.

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