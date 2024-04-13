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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 13-04-2024 03:29 م

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من غدا الأحد

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الوكيل الإخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في محافظة إربد، غدا الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس بلدية دير أبي سعيد عادل بني عيسى، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية وستمر في تقطيم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الساعة 8 صباحًا حتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.


وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في محافظة إربد.


وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا، مثمنًا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وما توفره من وقت المواطنين وجهدهم.

 




 

 


 

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