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الأحد، 21-04-2024 05:50 م

افتتاح فعاليات أسبوع الطفل الأصم في السلط

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - افتتح مدير التربية والتعليم لمنطقة السلط الدكتور حرب الحجاج، اليوم الأحد، فعاليات أسبوع الطفل الأصم الثامن، في مدرسة الأمل الثانوية المختلطة للصم، الذي يصادف الأسبوع الأخير من شهر نيسان من كل عام.

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وتضمن افتتاح الأسبوع مسرحية عن التدخلات العلاجية وفقرة صامته عن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الطلبة، وفقرة رياضية باللغة الإنجليزية، وقصائد وطنية ودينية، وتخريج طلبة الثانوية العامة.

 

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