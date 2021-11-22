الأردن يحبط تهريب حشوات أسنان

الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك المدورة تمكنت من ضبط عملية تهريب "حشوات اسنان" اثناء تفتيش إحدى المركبات القادمة من دولة عربية مجاورة.



وأضاف الناطق الإعلامي أنه من خلال التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط المهربات مخبأة داخل مخبأ سري في جسم المركبة.



وبلغ عدد الكمية المضبوطة مايقارب (٣٤٤٦) قطعة.



وبين الناطق الاعلامي بأن مثل هذه المواد عند دخولها إلى المملكة يجب أن تخضع لفحوصات مخبرية وحصولها على موافقات وتراخيص مسبقة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ولهذا يتم تهريبها وادخالها بطريقة غير مشروعة وتأثيرها المباشر على المواطن لعدم اخضاعها للفحوصات المخبرية اللازمة.

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