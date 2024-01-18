الأردن 5 عربياً و68 عالمياً على مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة في 2023

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حلّ الأردن في المرتبة 68 عالمياً و5 عربياً، على مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لعام 2023، الذي يقيس أداء البلدان والمدن العالمية وفق مدى تشجيع بيئة أعمالها للشركات الناشئة.وقال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إنه على مستوى المدن فقط حلّت مدينة عمّان في المرتبة 218 بين المدن المشاركة، وهي ضمن الربع الأول من المدن العالمية الأفضل من حيث تشجيعها ودعمها للشركات الناشئة.وعلى الصعيد العربي، فقد جاءت مدينة دبي في المرتبة 58 عالميا والأولى عربيًّا.وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين البلدان المشاركة (100 بلد) في المؤشر، تلتها المملكة المتحدة وبفارق كبير عن الولايات المتحدة، ومن ثم كل من كندا والسويد وسنغافورة.وعلى مستوى مدن العالم، حلت 4 مدن من الولايات المتحدة بين المدن الخمس الأفضل أداءً على المؤشر من أصل 1000 مدنية مشاركة من جميع أنحاء العالم، وهي: سان فرانسيسكو، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وبوسطن. فيما حلت لندن في المرتبة الثالثة بين تلك المدن.وأشار تقرير مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لعام 2023، إلى أن الأردن يمثل وجهة حيوية للابتكار وريادة الأعمال، من خلال استضافته مجموعة من الشركات والمبادرات الرائدة.وذكر التقرير أن الأردن يضم مجموعة من الشركات التي تساعد الشركات الناشئة على التوسع والنمو.وقال إن التحديات الرئيسية التي تواجه الأردن، هي إقناع رواد الأعمال الطموحين والموهوبين بالاستمرار في العمل، وتطوير مشاريعهم الناشئة في الأردن، لإيمانهم بارتفاع معدلات الضرائب ووجود بعض المعوقات للاستثمار.ومع ذلك فقد أشار التقرير إلى أن الحكومة قد اتخذت إجراءات فعّالة لتقليل الإجراءات الإدارية وإصدار التشريعات والقوانين المعززة للاستثمار.