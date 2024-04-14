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الأحد، 14-04-2024 03:47 م

الأمانة ترفع 14 ألف طن نفايات خلال عطلة العيد

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الوكيل الاخباري- رفعت أمانة عمان الكبرى خلال عطلة عيد الفطر من صباح يوم الثلاثاء ولغاية مساء يوم الجمعة الماضي، 14 ألف طن نفايات تم جمعها ونقلها من المناطق وتوريدها إلى محطة شرق عمان التحويلية ومنها إلى مكب الغباوي.

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واستقبلت حدائق الحسين خلال عيد الفطر السعيد وحتى مساء أمس السبت 25 ألف مواطن، فيما ارتاد حدائق الملك عبدالله الثاني 28 ألف مواطن، وحدائق الجبيهة 16 ألف مواطن، وحدائق الملكة رانيا 6 آلاف مواطن، علماً أن الأمانة كانت حددت دوام هذه الحدائق خلال عطلة العيد من الثامنة صباحاً ولغاية العاشرة مساءً.


وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى خلال شهر رمضان نحو 87 ألف طن، توزعت بين نحو 57 ألف طن خضار ، و 25 ألف طن فواكه، ونحو 5 آلاف طن ورقيات، فيما ورد للسوق خلال عطلة عيد الفطر من ( 10 - 12 نيسان ) نحو 5 آلاف طن خضار وفواكه وورقيات، توزعت بين نحو 3 آلاف طن خضار ، و ألفي طن فواكه ، و 137طن ورقيات .

 




 

 


 

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