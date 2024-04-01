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الإثنين، 01-04-2024 08:06 م

الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في المفرق والرمثا

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الوكيل الإخباري - زار سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الاثنين، مصابين عسكريين في محافظة المفرق ولواء الرمثا.

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وتأتي هذه الزيارة ضمن حملة شهر رمضان المبارك التي تنفذها الهيئة سنوياً، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الداعمة.


واطمأن سموه، خلال الزيارة، بحضور مدير عام الهيئة موران ترك، على الأحوال الصحية والمعيشية للمصابين العسكريين، ناقلاً لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، واعتزازه بجهودهم وتضحياتهم في خدمةً الوطن وحفظ أمنه واستقراره.
كما استمع سموه إلى مقترحاتهم ومطالبهم بشأن الخدمات التي تقدمها الهيئة لهم ولذويهم.


من جهتهم، ثمن المصابون العسكريون هذه اللفتة الكريمة التي تؤكد حرص الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين على إدامة التواصل مع منتسبيها المصابين العسكريين، وبخاصة في هذا الشهر الفضيل، مؤكدين الاعتزاز والولاء والالتفاف حول الراية الهاشمية.


يشار إلى أن الهيئة تقوم بسلسلة زيارات دورية في إطار حرصها الدائم على التواصل مع المصابين العسكريين في مختلف المحافظات وتلمس احتياجاتهم وتتبع أحوالهم والسعي من أجل توفير سبل الحياة الكريمة لهم بما ينسجم مع دور الهيئة في تقديم مختلف خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين وذويهم.

 




 

 


 

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